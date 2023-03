Super Virtus Assisi vince la seconda di fila nel recupero

La Virtus Assisi non si ferma più ed esce definitivamente dal periodo buio mettendo in cantiere una seconda grande vittoria consecutiva. Al PalaSir i ragazzi di Piazza vincono il recupero nel turno infrasettimanale contro il Basket Montemarciano disputando una gara praticamente perfetta e prolungando la propria striscia positiva.

Una Virtus Assisi sempre avanti nel punteggio che ha saputo amministrare la gara senza grossi affanni tenendo a bada la squadra avversaria che mai ha mollato durante l’arco della partita. Sostenuta dai tifosi di casa, la Virtus Assisi trascinata da un super Meccoli e da un Tommaso Capezzali in stato di grazia, ha vinto la gara con convinzione e buon gioco. Una buona prova di squadra, per una Virtus Assisi che chiude in bellezza una stagione tribolata, capace di uscire dalle sabbie mobili con grande carattere.

Bene tutti in maglia rossoblu, con capitan Povvidenza, Guido Provvidenza e Santantonio in doppia cifra a referto, insieme agli stessi Meccoli e Tommaso Capezzali, entrambi top scorer. Una super Virtus che saluta i propri tifosi come meglio non si poteva. Finisce 75-68 ad Assisi.

Virtus Assisi – Montemarciano Basket 75-68

Assisi: Santantonio 10, Iovene ne, Provvidenza M. 14, Capezzali T. 17, Meccoli 17, Provvidenza G. 10, Zefi ne, Capezzali G. 7, Pagano ne, Ciancabilla. All. Piazza

Montemarciano: Tagnani 16, Bartolucci 8, Savelli L. 6, Martinez 3, Konteh ne, Luini, Alessandroni 5, Maiolatesi 2, Curzi 6, Maggiotto 22. All. Castracani

Parziali: 24-16, 10-18, 25-20, 16-14.

Progressivi: 24-16, 34-34, 59-54, 75-68.

Usciti per 5 falli: Maggiotto (Montemarciano)