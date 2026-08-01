Ternana Women saluta Assisi e guarda alla sfida con Fiorentina

Sindaco Stoppini incontra la squadra prima del rientro a Narni

⚽ La Ternana Women conclude il ritiro ad Assisi con la visita del sindaco Stoppini e prepara la prima amichevole contro Fiorentina.

La visita istituzionale al termine del ritiro

Si è concluso con un incontro istituzionale e un momento di cordialità il soggiorno della Ternana Women ad Assisi, dove la formazione rossoverde ha svolto il ritiro estivo in preparazione della nuova stagione sportiva. Nel pomeriggio di ieri il sindaco di Assisi, Valter Stoppini, ha raggiunto squadra e staff al BV Grand Hotel per portare il saluto dell’Amministrazione comunale, confermando la vicinanza della città alla società umbra.

L’iniziativa si è svolta in un clima disteso, offrendo l’occasione per un confronto diretto tra la delegazione rossoverde e il primo cittadino. La visita ha rappresentato uno dei momenti conclusivi del ritiro, che per il terzo anno consecutivo ha visto la squadra scegliere Assisi come sede della preparazione precampionato.

Il benvenuto del sindaco Valter Stoppini

Nel corso dell’incontro, il sindaco Valter Stoppini ha espresso soddisfazione per il ritorno della Ternana Women sul territorio comunale, sottolineando il valore della continuità di questa presenza estiva.

Il primo cittadino ha ricordato come ospitare una realtà professionistica del calcio femminile rappresenti un motivo di orgoglio per la città, formulando inoltre un augurio alla squadra in vista della stagione ormai alle porte. Nel suo intervento ha evidenziato l’auspicio che il legame con Assisi possa proseguire anche nelle prossime estati, ribadendo l’apprezzamento dell’Amministrazione comunale per questa collaborazione ormai consolidata.

Il messaggio di incoraggiamento è stato accompagnato dall’augurio che la formazione rossoverde possa raggiungere gli obiettivi prefissati e migliorare quanto realizzato nella passata stagione.

Una giornata tra sport e scoperta della città

La visita del sindaco ha chiuso una giornata intensa per il gruppo rossoverde. Prima dell’incontro istituzionale, infatti, squadra e staff hanno avuto la possibilità di conoscere alcuni dei luoghi più rappresentativi di Assisi, vivendo così un momento dedicato anche alla scoperta del patrimonio cittadino.

L’esperienza ha consentito alle calciatrici e ai componenti dello staff di affiancare agli impegni della preparazione atletica un’occasione di conoscenza del territorio che le ospita ormai da tre estati consecutive.

Al termine dell’incontro con il sindaco, la giornata si è conclusa con il tradizionale scambio di saluti e con una fotografia di gruppo, simbolo della collaborazione instaurata tra la società sportiva e l’Amministrazione comunale.

Si torna a Narni per il primo test stagionale

Il programma della Ternana Women prosegue senza soste. Nella giornata di oggi la squadra farà rientro a Narni per iniziare una nuova fase della preparazione.

Nel pomeriggio, alle ore 18, le rossoverdi saranno impegnate allo stadio “Moreno Gubbiotti” nella prima amichevole del precampionato contro la Fiorentina. L’incontro sarà aperto al pubblico con ingresso libero e rappresenterà il primo banco di prova della preparazione estiva in vista dell’inizio della nuova stagione.

La sfida consentirà allo staff tecnico di verificare il lavoro svolto durante il periodo trascorso ad Assisi e di raccogliere le prime indicazioni sullo stato di crescita della squadra. Dopo i giorni dedicati agli allenamenti e alla preparazione fisica, il confronto con un’avversaria di livello costituirà infatti un passaggio importante nel percorso di avvicinamento agli impegni ufficiali, segnando la conclusione del ritiro e l’avvio della fase delle verifiche sul campo.