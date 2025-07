Thomas Ventanni è un nuovo rinforzo per l’Assisi Calcio

Esperienza e gol per l’attacco rossoblù nella stagione 2025–2026

L’Assisi Calcio 2023 ufficializza l’ingaggio dell’attaccante Thomas Ventanni per la stagione sportiva 2025–2026. L’annuncio è stato dato dal Direttore Sportivo Loris Gervasi, che ha definito l’accordo con il calciatore classe 1991, pronto a vestire la maglia rossoblù per rafforzare il reparto offensivo della squadra.

Con un curriculum ricco di presenze nei principali campionati dilettantistici italiani, Ventanni porta in dote un bagaglio significativo di esperienza e una comprovata capacità realizzativa. La sua carriera si è sviluppata tra Serie D ed Eccellenza, con tappe rilevanti in società storiche del panorama umbro e marchigiano. Tra queste figurano Sambenedettese, Città di Castello, Foligno, Bastia, Trasimeno e Angelana, formazioni con cui l’attaccante si è messo in evidenza per il suo contributo in termini di reti e prestazioni.

Nell’ultima stagione, l’attaccante ha militato nella Polisportiva Pietralunghese, formazione impegnata nel campionato di Eccellenza, confermandosi tra i protagonisti dell’organico. Dotato di ottimo senso del gol, capacità di movimento e spirito di sacrificio, Ventanni si presenta come un profilo in grado di offrire solidità e soluzioni concrete in fase offensiva.

Il suo arrivo rappresenta un elemento strategico nel percorso di rafforzamento dell’organico dell’Assisi Calcio, che punta a una stagione competitiva. La società rossoblù, guidata dalla nuova dirigenza, continua così la costruzione della rosa in vista del prossimo campionato, puntando su elementi affidabili e con una visione chiara del gioco.

La scelta di Ventanni conferma l’indirizzo tecnico della società, orientato verso l’inserimento di giocatori che possano garantire un rendimento immediato e contribuire alla crescita del gruppo. L’inizio della nuova annata sportiva segna quindi un momento importante per la formazione umbra, che punta a migliorare il proprio rendimento rispetto alle stagioni precedenti e ad affermarsi nel panorama dilettantistico regionale.

Con l’arrivo di Ventanni, l’Assisi Calcio 2023 aggiunge qualità ed esperienza al suo attacco, ponendo le basi per un’annata ambiziosa e ricca di aspettative.