Torna in pista e torna alla vittoria! Lui è Alessio Velini

Alessio Velini torna in pista – Alessio Velini ha dimostrato che la passione per le corse non ha età e che l’esperienza può fare la differenza, tornando in pista e conquistando una vittoria straordinaria nel Trofeo Italia 2023 – Coppa Umbria. Il pilota di Assisi, noto per il numero 5 che lo contraddistingue, ha dimostrato di essere ancora al top delle sue capacità nel fine settimana appena trascorso all’Autodromo di Magione, durante la prova unica del Trofeo MotoEstate.

A bordo della sua Honda Fireblade, Alessio Velini ha preso parte alla categoria “Sound of Thunder/STK”. Dopo aver affrontato la prima sessione delle prove ufficiali il sabato, ha continuato a dimostrare la sua abilità nel secondo turno di prove ufficiali domenica mattina, registrando il miglior tempo nella sua categoria. La gara, composta da 13 giri, è iniziata alle 15:10.

Fin dall’inizio della gara, Velini è rimasto nelle posizioni di testa, conquistando il primo posto tra i piloti della sua categoria. Un risultato davvero straordinario se si considera che Alessio non aveva guidato la sua moto da mesi e non aveva ancora partecipato a nessuna gara in quest’anno. È importante ricordare che, a partire da questa stagione, Velini ricopre il ruolo di Team Manager nella squadra Mesaroli Racing by Velini, impegnata nel CIV Campionato Italiano Velocità nella categoria Supersport, con una Ducati Panigale V2 guidata dal due volte Campione Italiano SS Davide Stirpe.

L’entusiasmante ritorno di Alessio Velini alla vittoria dimostra che la sua passione per le corse e la sua esperienza sono elementi fondamentali per ottenere risultati sorprendenti. Il pilota di Assisi ha dimostrato ancora una volta che non importa quanto tempo passi lontano dalla pista, quando il desiderio di vincere brucia dentro di te, puoi tornare e trionfare.

.