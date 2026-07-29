Trail Costa di Trex, iscrizioni in aumento per il ventennale

Due percorsi ed Eco-camminata nella ventesima edizione umbra
🏃 Trail Costa di Trex verso il ventennale: iscrizioni oltre il 30% in più. Domenica gare sui 25 e 10 km, partenze alle 9:00 e 9:20 da Costa di Trex. Alle 9:25 scatterà l’Eco-camminata. Iscrizioni ancora aperte a 30 euro.
Il Trail Costa di Trex celebra vent’anni
Il Trail Costa di Trex si prepara a celebrare un traguardo significativo. Domenica prossima la manifestazione raggiungerà infatti la ventesima edizione, accompagnata da un andamento delle iscrizioni che, a una settimana dall’appuntamento, registrava una crescita superiore al 30 per cento.
Un dato che caratterizza l’avvicinamento a un’edizione particolare per una gara che, nel corso degli anni, ha costruito una propria identità nel calendario estivo delle competizioni offroad. La manifestazione era nata, per alcuni aspetti, come appuntamento estivo collegato idealmente all’Invernalissima, la tradizionale prova della stagione delle mezze maratone.
Con il passare delle edizioni, il Trail Costa di Trex ha assunto una dimensione autonoma, consolidando la propria presenza tra le gare fuoristrada organizzate durante l’estate.
Pina Deiana tra le protagoniste attese
A rappresentare la società organizzatrice Aspa Bastia ci sarà anche Pina Deiana, atleta che conosce particolarmente bene la manifestazione. La portacolori del sodalizio organizzatore ha infatti conquistato la corsa umbra negli ultimi cinque anni, imponendosi sulle diverse distanze previste.
La sua presenza accompagnerà quindi l’edizione del ventennale, che si presenta con numeri in crescita e una formula articolata su due differenti percorsi competitivi, ai quali si aggiunge l’Eco-camminata.
L’organizzazione ha predisposto partenze separate per le diverse prove, una scelta finalizzata a favorire il regolare deflusso dei partecipanti lungo i percorsi.
Due distanze con dislivelli differenti
La gara principale si svilupperà su 25 chilometri, con un dislivello complessivo di 1.300 metri. È il tracciato più lungo e impegnativo previsto dal programma della manifestazione.
La seconda competizione avrà invece una lunghezza di 10 chilometri, con un dislivello di 500 metri. Due formule differenti che caratterizzeranno la giornata sportiva del ventennale a Costa di Trex.
Entrambe le prove partiranno dalla sede della Pro Loco sulla Strada Provinciale 249 a Costa di Trex, ma in orari diversi.
La gara lunga scatterà alle ore 9:00, mentre i partecipanti alla prova sui 10 chilometri prenderanno il via alle ore 9:20.
Alle 9:25 partirà l’Eco-camminata
Subito dopo le due partenze competitive sarà il momento dell’Eco-camminata, altra iniziativa inserita nel programma della giornata. In questo caso il percorso avrà una lunghezza di 10 chilometri.
La partenza è fissata alle ore 9:25, cinque minuti dopo il via della seconda gara. La scansione degli orari consentirà quindi di distribuire progressivamente sul percorso gli iscritti alle diverse iniziative.
La mattinata sarà concentrata nell’area di Costa di Trex, con la sede della Pro Loco individuata come punto di riferimento per le partenze delle prove previste dal programma.
Premiazioni previste dalle ore 11
Il programma proseguirà con le premiazioni, che inizieranno alle ore 11:00 per entrambe le competizioni.
I riconoscimenti saranno assegnati ai primi tre classificati assoluti e ai primi tre di categoria, secondo quanto previsto dall’organizzazione.
La ventesima edizione manterrà così la struttura costruita intorno alle due distanze, affiancando alla componente agonistica l’Eco-camminata e distribuendo le partenze nell’arco di 25 minuti.
Iscrizioni possibili anche sul posto
Per chi intende partecipare c’è ancora la possibilità di aderire alla manifestazione. La quota indicata per l’iscrizione è di 30 euro e le adesioni potranno essere effettuate anche direttamente sul posto nel fine settimana della gara.
Sabato sarà possibile iscriversi dalle ore 16:00 alle 19:00. Domenica, giorno della manifestazione, le operazioni saranno disponibili dalle ore 7:30 alle 8:30, prima dell’inizio delle partenze.
Il dato registrato a una settimana dall’evento, con oltre il 30 per cento di iscrizioni in più, accompagna dunque l’avvicinamento al ventennale del Trail Costa di Trex.
Una manifestazione cresciuta nel tempo
L’appuntamento organizzato da Aspa Bastia arriva alla ventesima edizione dopo un percorso che lo ha portato ad assumere una propria collocazione tra le competizioni offroad della stagione estiva.
Dalla nascita, legata idealmente alla tradizione dell’Invernalissima, la manifestazione ha progressivamente sviluppato caratteristiche proprie. Domenica il traguardo dei vent’anni sarà celebrato attraverso le due prove di 25 e 10 chilometri e l’Eco-camminata sulla distanza di 10 chilometri.
Il programma prenderà il via alle 9:00 da Costa di Trex e proseguirà con le successive partenze delle 9:20 e delle 9:25, fino alle premiazioni fissate a partire dalle 11:00.
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