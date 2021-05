UBS Foligno passa nel derby umbro al PalaSir: Virtus sconfitta 59-72

L’UBS Foligno passa al PalaSir di Santa Maria degli Angeli e batte la Virtus Assisi con il punteggio finale di 59-72. Bello il derby umbro fra due squadre che se la sono comunque giocata in maniera avvincente. Per la Virtus ha pesato e non poco l’assenza di Francesco Santantonio.

UBS Foligno solida per l’intera gara, con i giocatori esperti a fare la differenza. Bene Donati a tratti incontenibile e capitan Mariotti a trascinare i suoi. Virtus Assisi con un Alessandri stremato a fine gara e i fratelli Capezzali volenterosi e mai domi durante l’intero arco della partita.

Una partita in cui la differenza l’hanno fatta le migliori percentuali di Foligno più precisa al tiro. Errori in difesa per la Virtus sulla quale hanno inciso panchina corta e stanchezza. Bene come sempre i giovani di Piazza, Landrini a pieno servizio anche a causa della suddetta mancanza di Santantonio. Qualche fallo di troppo fischiato per una partita tutto sommato corretta.

Una sconfitta che non intacca il cammino dei ragazzi di coach Piazza che stanno onorando al meglio l’impegno Coppa del Centenario, importante manifestazione per preparare e programmare la prossima stagione. Finisce 59-72 per l’UBS Foligno di coach Pierotti. Virtus chiamata ad un nuovo impegno interno sabato 29 maggio alle 21.15 al PalaSir contro Chieti.

Virtus Assisi – Lucky Wind Foligno 59-72

Virtus Assisi: Alessandri, Ponti ne, Capezzali G. 12, Papa ne, Provvidenza 13, Capezzali T. 13, Pagano ne, Di Cola ne, Iovene ne, Visigalli 5, Landrini 3, Karpuk 13. All. Piazza

UBS Foligno: Nappi ne, Tosti, Anastasi 15, Baldinotti, Mariotti 11, Contardi 8, Guerrini 10, Cimarelli 2, Borzetta ne, Donati 26, Ninassi ne. All. Pierotti

Parziali: 15-23, 15-18, 15-13, 14-18.

Progressivi: 15-23, 30-41, 45-54, 59-72.

Usciti per 5 falli: Provvidenza (Assisi); Cimarelli e Donati (Foligno)

Top Rimbalzi: Capezzali, Provvidenza e Karpuk 8 (Assisi); Mariotti 10 (Foligno)

Top Assist: Capezzali ed Alessandri 3 (Assisi); Anastasi e Guerrini 2 (Foligno)