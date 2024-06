Ugo Tortora all’Assisi Calcio 2023 per stagione 2024/2025

L’ASD Assisi Calcio 2023 ha annunciato un nuovo ingaggio per la prossima stagione. Il Direttore Sportivo Loris Gervasi ha confermato che il calciatore Ugo Tortora, nato nel 1997, si unirà alla squadra per la stagione 2024/2025.

Tortora porterà la sua esperienza e il suo talento alla squadra, diventando una risorsa preziosa per il mister Venarucci. Questo ingaggio rappresenta un importante passo avanti per l’ASD Assisi Calcio 2023, che continua a rafforzare la sua formazione in vista della prossima stagione.

L’ingaggio di Tortora è stato accolto con entusiasmo da tutto il club. Il suo arrivo è visto come un segnale positivo per il futuro dell’ASD Assisi Calcio 2023, che continua a investire in talenti di qualità per migliorare le sue prestazioni sul campo.

Il club e i suoi tifosi augurano a Tortora il meglio per la sua nuova avventura con l’ASD Assisi Calcio 2023. Come si dice in Italia, “In bocca al lupo, Ugo!”.