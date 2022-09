Search for: Search Button

Una nuova campionessa del mondo di karate, ha 9 anni è Adele…

Una nuova campionessa – Nel 6^ WGKF Goju-Ryu Championship di Foligno, Adele Proietti Tks-Epyca, 9 anni e -27kg, ha dato del filo da torcere alle sue avversarie internazionali. Seppure con protezioni diverse dal solito e molto timore per la mancanza della protezione del viso, Adele si mostra sin da subito determinata a guadagnarsi il gradino più alto del podio.

Non lascia spazio alla sua prima avversaria rumena

Non lascia spazio alla sua prima avversaria rumena con cui chiude l’incontro in meno di 30” con 8 punti a 0. Nell’incontro successivo la portoghese ha la meglio sulla karateka ucraina e si trova in finale contro Adele. L’incontro vede l’italiana subito in vantaggio, la portoghese non si da per vinta e riesce ad ottenere 5 punti ma non raggiunge Adele che chiude l’incontro a 10 punti.

Tantissima emozione

Tantissima emozione regalata da questa piccola atleta alla rappresentativa italiana ed ai suoi maestri Simona Ricci e Simone Cipiciani. Per lei suonerà, qualche ora più tardi, l’inno di Mameli durante la premiazione. Si difendono molto bene altri karateka del gruppo assisano. Nella categoria 8-9 anni, +32 kg, Giada Elisei si aggiudica il terzo posto.

Non da meno il fratello Diego che si batte con determinazione contro l’avversario ucraino chiudendo il primo incontro 6 a 0. Viene poi però fermato da un avversario bulgaro (vincitore di categoria) che lo batte con 3 punti di scarto. Cerca poi riscatto nell’ultimo incontro dove con un 4-4 si aggiudica la medaglia di bronzo grazie al vantaggio acquisito aggiudicandosi il primo punto dell’incontro.

Nella stessa categoria Antonio Gabriel Selaru non riesce a passare il turno, ma non si perde d’animo ed è già pronto per la prossima sfida.

Sempre tra gli 8-9 anni arriva un’altra medaglia, Mattia Pecci categoria +32 kg, passa alla grande il primo turno contro un avversario del Sud Africa ma sbaglia il secondo incontro quando a 3” dalla fine da troppo spazio all’altro e gli fa ottenere il pareggio, vittoria per lui dato che aveva messo a segno il primo punto. Mattia viene poi ripescato e si aggiudica la medaglia di bronzo.

Salendo di categoria, tra i 10-11 anni troviamo altri due terzi posti, uno femminile di Marianna Vitali e uno maschile di Alessandro Rudyshyn. Alessandro si batte con tre avversari rumeni, si aggiudica i primi due incontri con lo stesso punteggio di 5 a 3, ma non riesce a sconfiggere il terzo rumeno che con un 2 a 2 e il vantaggio del primo punto si porta in finale, dove si guadagna anche il primo gradino del podio. Alessandro ha la possibilità di rimettersi ancora in gioco contro un ucraino con il quale vince 5 a 3, ed è medaglia di bronzo per lui.

Non riesce a passare il primo turno, nella stessa categoria, l’assisano Matteo Damiani, così come Luca Dornescu e Tommaso Scarponi nelle categorie di peso superiori e Chanel Ronca nella femminile, ma faranno tesoro di questa bellissima esperienza e ripartiranno già da oggi con gli allenamenti per la nuova stagione sportiva 2022-23.

Non ha potuto invece indossare i guantini Francesco Tardioli

Non ha potuto invece indossare i guantini Francesco Tardioli per un piccolo infortunio a pochissimi giorni dalla gara. Tra gli agonisti del team Tks-Epyca troviamo Simone Cipiciani, categoria master e Manuel Panunzi, categoria junior. Simone riesce a passare i primi due turni: Italia vs Sud Africa e Italia vs Gran Bretagna; ma non riesce ad aggiudicarsi la finale contro un altro italiano già conosciuto nelle gare di questo circuito dove Simone è da molti anni che non gareggia. È comunque medaglia d’argento e una bella esperienza per il maestro Cipiciani.

Panunzi al terzo posto

Panunzi si aggiudica il primo turno contro la Repubblica Ceca, sfoderando il suo preciso gyakuzuki, che gli fa ottenere 5 punti e la semifinale. Cambia del tutto strategia con l’avversario rumeno ma non riesce ad aggiudicarsi il combattimento. Si mette di nuovo in gioco nei ripescaggi dove supera un altro ceco slovacco e si guadagna il terzo gradino del podio.

L'articolo di Pier Paolo Ciuffi Questi tre giorni dentro il palazzetto di Foligno sono stati intensi e formativi per i ragazzi e ragazze del team TKS-Epyca che ha vestito gli splendidi colori della nazionale italiana insieme ad altri 200 compagni di squadra. Hanno contribuito al ricco medagliere italiano che ha portano la nostra nazione al secondo posto.

I tecnici: l’istruttrice Simona Ricci e il Maestro Simone Cipiciani (entrambi ex Taigeta); si dicono orgogliosi di aver svolto il ruolo di coach della nazionale e molto soddisfatti dei propri atleti che non si sono fatti sopraffare da questa competizione con un regolamento e una tipologia di combattimento un po’ diversi da quella a cui sono abituati.

Ora sono pronti a ripartire con questo pezzetto in più di esperienza insieme agli altri karateka per la nuova stagione sportiva 2022-2023 già carica di appuntamenti.

