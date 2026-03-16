Una super Virtus Assisi espugna Alba: decisivo l’ultimo quarto di gioco, 59-68

Sinner batte Medvedev e vince per la prima volta a Indian Wells Il tennista azzurro piega il russo e conquista il 25esimo titolo della carriera.

La Lazio batte il Milan 1-0, l’Inter ora a +8 sui cugini All'Olimpico gara decisa dalla rete di Isaksen, nervosismo nel team rossonero.

Cortina spegne il braciere: chiuse le Paralimpiadi di Milano-Cortina 2026 CORTINA D’AMPEZZO (ITALPRESS) – Una grande festa a Cortina d’Ampezzo per chiudere i Giochi Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Lo spettaccolo è iniziato sotto il nome di “Italian Souvenir” ed ha celebrato la ormai già leggendaria avventura olimpica e paralimpica vissuta in Italia. “Al centro c’è l’essere umano – questa la spiegazione -, prima […]

Il Como ribalta la Roma, vince 2-1 e vola da solo al quarto posto Malen sblocca la gara su rigore, poi Doubikas e Diego Carlos regalano i 3 punti a Fabregas.

Il Pisa in dieci piega 3-1 il Cagliari, doppietta di Caracciolo Gara aperta dal gol di Moreo su rigore, espulso Durosinmi, a segno anche Pavoletti, nel finale pure i sardi in 10.

Bologna corsaro a Sassuolo: Dallinga firma l’1-0 Al Mapei Stadium il team di Italiano conquista il derby emiliano.

Colpita base italiana in Kuwait, nessun ferito. Tajani “Non ci facciamo intimorire” ROMA (ITALPRESS) – “Questa mattina la base di Ali Al Salem, in Kuwait, che ospita capacità e personale americano e italiano, è stata oggetto di un attacco con drone che ha colpito uno shelter, all’interno del quale era ricoverato un velivolo a pilotaggio remoto della Task Force Air italiana, andato distrutto. Ho immediatamente sentito il […]

La Cina vince il medagliere alle Paralimpiadi, 6 medaglie nell’ultima giornata MILANO (ITALPRESS) – La Cina stravince il medagliere dei Giochi Paralimpici di Milano Cortina 2026 con le sue 15 medaglie d’oro, che assieme alle 13 d’argento e alle 16 di bronzo fanno 44 podi totali nella manifestazione che va in archivio quest’oggi. Il maggior numero di successi arriva dal biathlon, sport dove sono addirittura otto […]

Bertagnolli oro nello Slalom alle Paralimpiadi, bronzo Romele nella 20km TESERO (ITALPRESS) – Giacomo Bertagnolli e Andrea Ravelli sono medaglia d’oro alle Paralimpiadi di Milano Cortina 2026 nello slalom vision impaired. L’azzurro, nonostante la fitta nebbia, ha anticipato il polacco Golas (+0.27) e il canadese Ericsson (+1.97). Cinque medaglie su cinque per l’azzurro in questi Giochi di casa: 2 ori, 2 argenti e un bronzo. […]