Una super Virtus Assisi espugna Alba: decisivo l’ultimo quarto di gioco, 59-68
Colpo esterno della Virtus Assisi che supera l’Alba Basket per 59-68 al termine di una gara combattuta e decisa negli ultimi minuti dopo un terzo quarto che aveva rimesso tutto in discussione.
La partita si apre con gli ospiti subito aggressivi: la Virtus trova buone soluzioni offensive e chiude il primo quarto avanti 17-21. Alba prova a restare in scia con le iniziative di Seye e Tommarelli, ma nel secondo periodo Assisi allunga leggermente grazie alla solidità di Dubois e Conidi, andando all’intervallo sul 29-36.
Al rientro dagli spogliatoi cambia l’inerzia del match. L’Alba Basket alza l’intensità difensiva e trova ritmo in attacco: Villani e Del Prete danno energia mentre Seye continua a essere il riferimento offensivo. Il parziale di 18-10 ribalta la situazione e porta i padroni di casa avanti 47-46 alla fine del terzo quarto.
Quando la gara sembra poter girare definitivamente, la Virtus Assisi piazza però la zampata decisiva nell’ultimo periodo. Con un super Dubois, autore di 24 punti, gli umbri costruiscono il break che spezza l’equilibrio. Alba fatica a trovare continuità offensiva e gli ospiti ne approfittano con i canestri di Lucarelli e Di Coste, chiudendo il quarto con un netto 12-22 che vale il successo finale 59-68.
Per l’Alba Basket non bastano i 18 punti di Seye e i 16 di Tommarelli, mentre per la Virtus Assisi oltre alla grande prova di Dubois vanno in doppia cifra Conidi (13) e Lucarelli (11).
Parziali: 17-21, 12-15, 18-10, 12-22
Progressivi: 17-21, 29-36, 47-46, 59-68
Alba Basket: Seye 18, Valentini, Di Salvatore ne, Remigio ne, Villani 12, Schiavoni 2, Del Prete 9, D’Ambrosio, Fasciocco, Marino 2, Tommarelli 16. All. Bontà.
Virtus Assisi: Conidi 13, Santantonio 4, Passeri ne, Lucarelli 11, Gambacorta, Chioccioni, Provvidenza 5, Gambelunghe 2, Dubois 24, Di Coste 9, Falcinelli ne. All. Piazza.
Nessun giocatore è uscito per cinque falli.
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