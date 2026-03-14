Usl Umbria 1, attivato all’ospedale di Assisi il nuovo servizio di Medicina Trasfusionale

Russell vince la sprint race in Cina davanti a Leclerc e Hamilton Norris ai piedi del podio, quinto Antonelli

Il Torino cala il poker, Parma al tappeto Grande prova dei granata: 4-1 e ducali ko dopo 5 risultati utili di fila

Cina, da Hainan lanciato un gruppo di satelliti Internet in orbita bassa WENCHANG (XINHUA/ITALPRESS) – Un razzo vettore Long March-8A che trasporta il 20esimo gruppo di satelliti Internet in orbita bassa è decollato dal Sito di lancio di veicoli spaziali commerciali di Hainan, nell’omonima provincia meridionale cinese. La Cina ha lanciato oggi il razzo vettore, inviando nello spazio un nuovo gruppo di satelliti Internet. Il razzo è […]

Iran, Tajani “Nessuna trattativa per passaggio navi italiane in Stretto Hormuz” MILANO (ITALPRESS) – “Non stiamo trattando con l’Iran per far passare navi italiane nello Stretto di Hormuz”. Lo ha detto il ministro degli esteri Antonio Tajani nel corso della trasmissione “10 minuti” su Rete 4, rispondendo a una domanda su un articolo del Financial Times. Il governo non tratta con l’Iran, “anche perchè sarebbe molto […]

Festa di Primavera, in Cina record di 9,4 miliardi di viaggi interni PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Il numero totale di viaggi interregionali di passeggeri in tutta la Cina durante i 40 giorni del picco di spostamenti per la Festa di primavera, che si è concluso oggi, è stimato a un livello record di 9,4 miliardi, secondo i dati del ministero dei Trasporti. I viaggi su strada hanno […]

“Io Prevengo”, Lilly porta la prevenzione cardiometabolica nelle piazze lombarde VARESE (ITALPRESS) – Ogni giorno, milioni di italiani convivono con rischi cardiometabolici silenziosi: circa 4 milioni hanno una diagnosi di diabete, quasi la metà degli adulti è in sovrappeso o obeso e circa il 18% soffre di ipertensione o colesterolo alto. Numeri che evidenziano quanto sia urgente rendere la prevenzione cardiometabolica accessibile e vicina ai […]

Webuild: analisti si attendono una rivalutazione 50% del prezzo del titolo ROMA (ITALPRESS) – I risultati 2025 di Webuild sono stati complessivamente accolti in modo positivo dagli analisti finanziari, che sottolineano la solidità della crescita registrata negli ultimi anni e il posizionamento favorevole del gruppo per migliorare redditività e generazione di cassa nel prossimo ciclo industriale, pur in un contesto di discontinuità dell’ordine mondiale quale mai […]

Iran, Hegseth “Distrutta la capacità di costruire missili balistici” WASHINGTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) – “Il nostro piano è quello di sconfiggere, distruggere e neutralizzare tutte le loro capacità militari significative a un ritmo mai visto prima. Ma non si tratta solo del fatto che l’Iran non abbia un’aviazione funzionante, o che la sua intera marina sia affondata nel Golfo Persico, o che la sua […]

Cina: dall’Italia a Xi’an, il viaggio di un’archeologa lungo la Via della seta XI’AN (XINHUA/ITALPRESS) – Durante le vacanze per la Festa di primavera appena concluse, Marcella Festa, professoressa associata italiana presso la Northwest University di Xi’an, capoluogo della provincia nord-occidentale cinese dello Shaanxi, si è recata in Pakistan per una visita esplorativa. Per Festa, che ha dedicato quasi due decenni della sua vita all’archeologia e ha trascorso […]