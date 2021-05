Valdiceppo batte una buona Virtus alla prima di Coppa 70-65

Una buona Virtus Assisi torna a giocare in una gara ufficiale dopo circa un anno e debutta nella Coppa del Centenario 2021. Sconfitta a Ponte San Giovanni per i ragazzi di coach Gianmarco Piazza che partono comunque bene sotto al punto di vista del gioco contro un avversario di livello. 70-65 a favore della Sicoma Valdiceppo in un derby umbro avvincente.

LA GARA Partenza in salita per la Virtus Assisi contro una Sicoma Valdiceppo subito agguerrita. Primo parziale 9 a 2 a favore dei padroni di casa, poi la Virtus prova a prendere le misure, ma Valdiceppo non molla la presa, 12 a 5. Piccolo break a favore degli ospiti con la Virtus che prova a rientrare: 12-9. Partita viva dopo la lunghissima sosta dovuta all’emergenza Covid-19 e tanta voglia di fare bene da ambo le parti; primo allungo deciso per la Sicoma e +7: 16-9. Squadre sul pezzo che giocano a viso aperto. Padroni di casa meglio in attacco e avanti nel punteggio con la gara che si mantiene sui soliti ritmi: al termine del primo quarto 21-13 per i padroni di casa.

Nel secondo quarto in campo rientra una Virtus attenta e decisa a riprendere in mano la gara. Pronti-via e subito un po’ di nervosismo in campo, partita bloccata sul 21 a 15 per Valdiceppo, poi una bomba di Landrini riporta la Virtus a -3. Adesso il tabellone segna 21-18 e per la Virtus inizia una gara diversa. Due tiri liberi di Capezzali, tra i migliori della squadra rossoblu, riportano la squadra di coach Piazza sotto di 1: 21-20. Virtus cuore e carattere, al sorpasso ci pensa Francesco Santantonio: 23-24 e grandissima reazione Virtus che chiude avanti alla pausa lunga di metà gara: 25-26.

Terzo quarto di buon livello. Bomba di Lucarelli in avvio e +2 Valdiceppo. Capitan Provvidenza impatta per la Virtus a 28 pari. Partita equilibrata. Le due squadre adesso giocano bene nelle due fasi. Ancora parità a 3 minuti dalla fine sul 38-38. Una bomba di Karpuk spezza l’equilibrio e porta la Virtus avanti di tre: 42-45. Gran bella partita con la Sicoma che vuole rimanere agganciata contro una Virtus di spessore. Terza sirena che chiude il quarto 44-45 con la Virtus avanti di 1.

Nell’ultima frazione si decide la gara. Partita vera, punto a punto. Le squadre si equivalgono. 48-49 perla Virtus a 6’45” dalla fine. Bene Giacomo Capezzali con 6 punti consecutivi. A 5 minuti dalla fine ancora avanti di 1 i ragazzi di Piazza, 54-55. Bomba di marca Valdiceppo che passa avanti 57 a 55. A 2 dalla fine Valdiceppo 61 e Virtus 58. 2 tiri liberi di Tommaso Capezzali riportano la Virtus Assisi a -1. 61 a 60. 61 pari a 1’30”. Valdiceppo a segno dalla linea da tre, 64 a 61. Ancora Capezzali 64 a 63. Poi partita avvincente e finale al cardiopalma, 66 a 63. Valdiceppo +2 e palla in mano a 20 secondi dalla fine. Finisce 70 a 65 per i padroni di casa. E’ ritornata la pallacanestro. Questo è ciò che più conta. Viva lo sport! Viva il basket! E grazie ragazzi perché finalmente sono vere emozioni!

Valdiceppo Basket – Virtus Assisi 70-65

Valdiceppo: Berardi, Trubbianelli ne, Speziali 13, Quondam 6, Meschini 9, Lucarelli 22, Bindocci 2, Taccucci 6, Burini 7, Chiappa 5, Battistoni, Tomassini ne. All. Berardi

Virtus Assisi: Santantonio 5, Alessandri 6, Ponti ne, Capezzali G. 6, Papa, Provvidenza 3, Capezzali T. 15, Iovene ne, Visigalli 6, Zefi ne, Landrini 2, Karpuk 21. All. Piazza

Parziali: 21-13, 4-13, 19-19, 26-20. Progressivi: 21-13, 25-26, 44-45, 70-65. Usciti per 5 falli: Alessandri e Capezzali T. (Virtus Assisi)

Top Rimbalzi: Quondam e Burini 7 (Valdiceppo); Karpuk 12 (Virtus Assisi)

Top Assist: Speziali e Bindocci 3 (Valdiceppo); Santantonio ed Alessandri 2 (Virtus Assisi) Top Valutazione: Lucarelli 22 (Valdiceppo); Karpuk 21 (Virtus Assisi)