Virtus Assisi, altra amara sconfitta, questa volta contro il Montemarciano

Ancora un’amara sconfitta per la Chemiba Virtus Assisi, questa volta nella trasferta contro il Montemarciano basket di coach Castracani che nell’anticipo del sabato sera vince 80 a 61 una partita decisa praticamente nella seconda parte del match.

Solito copione per i ragazzi di Piazza, già visto molte volte in stagione, con la Virtus Assisi che per due quarti gioca alla pari dei locali, poi cala e lascia spazio agli avversari che si dimostrano più decisi a portare il bottino pieno in cassaforte.

Nel terzo quarto il Montemarciano alza il ritmo e grazie ad una serie di triple allunga in maniera decisa con un break di 34 a 10: uno scossone irrecuperabile per una Virtus Assisi alle corde. Da segnalare la buona prova in termini di punti realizzati di Filippo Meccoli. Finisce con l’ennesima sconfitta della Chemiba Virtus Assisi, ancora una volta larga nel punteggio.

Upr Montemarciano – Virtus Assisi 80-61

Montemarciano: Tagnani 8, Bartolucci, Savelli L. 2, Savelli F. 15, Luini 4, Stanzani 8, Pajola 2, Maiolatesi 8, Curzi 14, Centanni, Maggiotto 19. All. Castracani

Assisi: Alessandri 2, Santantonio 6, Provvidenza M. 5, Capezzali T. 6, Meccoli 23, Peychinov 3, Provvidenza G. 11, Capezzali G. 3, Pagano, Ciancabilla 2. All. Piazza

Parziali: 17-9, 14-18, 34-10, 15-24.

Progressivi: 17-9, 31-27, 65-37, 80-61.

Usciti per 5 falli: Savelli L. (Montemarciano); Peychinov e Capezzali G. (Assisi)