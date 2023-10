Virtus Assisi basket Serie C sconfitta nel derby contro Perugia

Virtus Assisi basket – La Virtus Assisi ha avviato la stagione 2023/2024 del campionato di Serie C con una sconfitta nel derby contro Perugia. La partita è stata un’impresa in salita per i ragazzi allenati da coach Piazza, che hanno cercato una rimonta nel finale ma è risultata troppo tardi.Dopo un inizio di partita relativamente equilibrato, la Virtus Assisi ha subito un secondo quarto in cui ha giocato al di sotto delle proprie potenzialità, con gli ospiti che hanno segnato molto poco. Nell’ultima frazione, c’è stata una reazione da parte dei padroni di casa, mentre la Virtus Assisi cercava freneticamente di rimontare.

Tuttavia, alla fine, la squadra rossoblu non è riuscita a recuperare abbastanza punti, nonostante le opportunità sprecate nel tentativo di avvicinarsi al Perugia Basket, soprattutto a causa della fretta di rimettere tutto in gioco in così poco tempo.

In sostanza, è stato un inizio di campionato non particolarmente entusiasmante per una squadra nuova, che ha incontrato una compagine organizzata e ha dovuto affrontare una sconfitta inaspettata. La reazione dei giocatori della Virtus Assisi offre comunque motivi di speranza, ma è chiaro che dovranno affrontare in modo diverso le prossime partite in un campionato che si prospetta difficile ed equilibrato.

Il punteggio finale della partita è stato Perugia Basket 61, Virtus Assisi 54.

Perugia:

Pennicchi: 15 punti

Lupattelli: 1 punto

Marconi: 8 punti

Righetti L.: 3 punti

Palazzoni: 12 punti

Burini: 3 punti

Righetti T.: 9 punti

Gauzzi: 8 punti

Minieri: assente

Gialli: 2 punti

Conti: assente

Allenatore: Vispa

Assisi:

Santantonio: 6 punti

Pagano: assente

Bugionovo: 12 punti

Chiurulla: assente

Provvidenza M.: 3 punti

Anastasi J.: 3 punti

Provvidenza G.: 11 punti

Genjac: 12 punti

Razzi: 7 punti

Zefi: assente

Marroni: assente

Ciancabilla: non specificato

Allenatore: Piazza

Punteggi per quarto:

Primo quarto: 19-17

Secondo quarto: 22-8

Terzo quarto: 14-15

Quarto quarto: 5-14

Punteggio progressivo:

Dopo il primo quarto: 19-17

Alla fine del secondo quarto: 41-25

Alla fine del terzo quarto: 56-40

Punteggio finale: 61-54

Un giocatore di Perugia è uscito dalla partita a causa di cinque falli commessi.