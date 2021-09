Virtus Assisi buon debutto Coppa Italia prima stagionale batte Ubs Foligno

Virtus Assisi, buon debutto in Coppa Italia, alla prima stagionale batte l’Ubs Foligno

Buona la prima stagionale per la Virtus Assisi di coach Gianmarco Piazza che batte 72-69 l’Ubs Foligno al Palasport di Santa Maria degli Angeli, nuovamente aperto al pubblico secondo ingressi ridotti come da normativa anti-Covid.

dall’Ufficio Stampa Virtus Assisi

Un test importante per la squadra di coach Piazza che si è trovata di fronte un avversario da sempre ostico e forte in una partita ogni volta sentita. Bel derby giocato a viso aperto dalle due squadre in una prima stagionale dove le gambe hanno certamente risentito dei duri allenamenti in preparazione del campionato. Alla fine a vincere è stata la Virtus Assisi con una buona prestazione di squadra.

Menzione speciale per i giovani Giacomo Capezzali e Francesco Landrini. Virtus Assisi che parte bene pronta a recitare un ruolo da protagonista in una stagione 2021/2022 che, dopo l’ottima partenza stagionale, promette già bene.

Parziali: 10-22; 23-15; 15-14; 24-18

Virtus Assisi: Capezzali Giacomo 9, Santantonio 11, Alessandri 11, Papa 3, Provvidenza 11, Capezzali Tommaso 8, Meccoli 10, Landrinin9, Iovine, Fondacci, Pagno, Ponti; All. Piazza

Ubs Foligno: Nappi 4, Pandolfi Elmi 1, Giovi F., Baldinotti 2, Rath 12, Mariotti 3, Budry 17, Contardi 4, Guerrini 16, Razzi 5, Giovi E., Donati 9; All.: Pierotti