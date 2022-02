Chiama o scrivi in redazione

Virtus Assisi, cade in casa nel recupero contro Valdiceppo Basket

La Virtus Assisi cade in casa nel recupero di campionato contro Valdiceppo Basket. Una Virtus volenterosa e nuovamente sfortunata. Ospiti che vincono così il derby.

Fonte Ufficio Stampa

Virtus Assisi

IL MATCH

Pronti-via ed è subito derby. Nel primo quarto infatti la gara è combattuta. Virtus Assisi sempre avanti in maniera decisa per l’intera frazione, poi un canestro di Polekauskas chiude il quarto sul punteggio di 15-14 a favore della squadra di casa. Secondo quarto con gli ospiti che partono forte e Valdiceppo impatta sul 17 pari. Poi piccolo break Virtus. 22-17 a quattro minuti dalla pausa lunga, grazie a una bomba di Peychinov. Partita nervosa, si segna poco e sulla Virtus cala un’altra tegola, si fa male Tommaso Capezzali. Finisce Virtus 26 Valdiceppo 20.

Al rientro dagli spogliatoi la partita si mantiene in equilibrio. Poi Valdiceppo grazie a un Casuscelli ispirato si porta avanti 35-38 a tre minuti dalla fine della terza frazione. Ospiti che si mantengono avanti. Finisce Virtus 42 Valdiceppo 44. Ultimo quarto: Valdiceppo prova la fuga. 45-52 a sette minuti dalla fine. La Virtus fatica a trovare la via del canestro e Valdiceppo allunga. Virtus 48 Valdiceppo 58 a tre dalla fine. La Virtus ce la mette tutta, ma non riesce a ricucire il distacco. Finisce Virtus 58 Valdiceppo 65.

Virtus Assisi – Valdiceppo Basket 58-65

Assisi: Capezzali G. 1, Santantonio 2, Papa ne, Provvidenza 7, Capezzali T. 5, Meccoli 4, Peychinov 23, Fondacci, Zefi ne, Landrini 16, Pagano ne. All. Piazza

Valdiceppo: Rosini, Anastasi J. 4, Speziali 6, Rimolo ne, Meschini 13, Orlandi 7, Ambrosino ne, Taccucci, Casuscelli 12, Polekauskas 20, Giannullo 1, Burini 2. All. Fioravanti

Parziali: 15-14, 11-6, 16-24, 16-21.

Progressivi: 15-14, 26-20, 42-44, 58-65.

Usciti per 5 falli: nessuno