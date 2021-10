Virtus Assisi continua la corsa e batte la Samb 88-73

La Virtus Assisi non si ferma e batte al PalaSir di Santa Maria degli Angeli la Sambacanestro 88-73 in una partita che ha visto i ragazzi di coach Piazza prima andare avanti nel punteggio, poi controllare la gara con una buona doppia fase di attacco e difesa. Alla fine la Virtus fa bottino pieno e guadagna ottimi punti per la sua classifica in vista del prosieguo stagionale.

LA GARA

Nel primo quarto parte forte la Virtus grazie a un’ottima difesa e a un Tommaso Capezzali in grande spolvero. La Sambacanestro prova a restare in partita grazie ai tiri da 3, ma la Virtus risponde colpo su colpo. Finisce 30 a 21 per i padroni di casa. Nel secondo quarto di gioco la partita procede con diversi canestri da ambo le parti e il punteggio vede le due squadre 41 a 29 a 5 minuti dalla fine della frazione che precede la pausa lunga. La Sambacanestro prova a riavvicinarsi, ma una bomba dalla lunga del solito Capezzali, un contropiede vincente e un altro tiro da tre punti di Landrini riportano la Virtus a +15. 51 a 36 a un minuto e mezzo dalla fine. La sirena suona sul 54 a 39 per i padroni di casa che rientrano negli spogliatoi forti del vantaggio.

Al rientro dagli spogliatoi la Virtus mantiene la concentrazione e grazie ai canestri di Meccoli, Santantonio e Giacomo Capezzali si porta sul +21, 71 a 50. La terza frazione termina 75 a 52 per i padroni di casa che ora devono solo amministrare il vantaggio. Nel quarto periodo per la Virtus Assisi fanno il loro esordio in campionato i giovani Fondacci, Papa e Iovene. La Virtus controlla. Finisce 88 a 73 per i padroni di casa. Ottima Virtus, avanti così!

Virtus Assisi – Sambacanstro 88-73

Virtus Assisi: Capezzali G. 14, Santantonio 5, Alessandri 10, Papa 2, Provvidenza 9, Capezzali T. 17, Meccoli 11, Peychinov ne, Iovene, Fondacci 4, Landrini 16. All. Piazza

Sambacanestro: Atienza 11, Di Paolo 10, Cipriani 4, Lorenzen 11, Quercia 4, Acciarri 8, Tumpa 16, Merlini 9. All. Minora

Parziali: 30-21, 24-18, 21-13, 13-21. Progressivi: 30-21, 54-39, 75-52, 88-73. Usciti per 5 falli: Atienza e Cipriani (Sambacanestro)

