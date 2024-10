Virtus Assisi, inizio di stagione trionfale: 85-72 su Chieti

ASSISI, 6 ottobre 2024 – La Virtus Assisi comincia il campionato di serie C unica girone N con una convincente vittoria al PalaSir di Santa Maria degli Angeli, superando il Magic Basket Chieti con un punteggio finale di 85-72. In questa prima giornata di campionato, la squadra ha mostrato segni di una buona amalgama, pur essendo un gruppo rinnovato, promettendo di essere competitiva in un torneo impegnativo.

Il match inizia con fasi di studio tra le due squadre, che non si conoscono bene poiché si tratta della prima partita di campionato. Entrambi i team giocano in modo equilibrato, e il primo quarto si chiude sul punteggio di 19-19. Nella seconda frazione, la Virtus Assisi riesce a mettere in campo una prestazione solida, ma è Chieti a chiudere il quarto in vantaggio di quattro punti, con il punteggio fissato su 37-41 all’intervallo. Durante questo tempo, si fanno notare i giocatori Bugionovo e Di Coste, quest’ultimo esordiente assoluto con la maglia rossoblu.

Il terzo quarto segna un punto di svolta per la Virtus Assisi, che comincia a giocare come un vero e proprio collettivo. La squadra di coach Piazza riesce a infilare un ottimo parziale, distaccando Chieti e chiudendo il quarto sul punteggio di 66-54. Con un vantaggio di dodici punti, la Virtus gestisce il gioco con determinazione, mantenendo il controllo fino alla sirena finale. Di Coste si distingue con una prestazione eccezionale, chiudendo la partita con 25 punti a referto, supportato da un’ottima prestazione di squadra, dove anche Lucarelli e Tosti contribuiscono in modo significativo.

La squadra dimostra una grande coesione e determinazione, segnando un importante traguardo all’inizio della stagione. Con questa vittoria, la Virtus Assisi si assicura il bottino pieno al debutto, lasciando intravedere un futuro promettente. Il punteggio finale di 85-72 rispecchia la solidità del gruppo e la capacità di recuperare dopo un avvio difficile.

Dettagli del Match

Virtus Assisi: Santantonio 3, Passeri, Berti 2, Bugionovo 13, Lucarelli 14, Chioccioni, Provvidenza 7, Tosti 10, Pagano, Di Coste 25, Falcinelli, Bazani 11. Allenatore: Piazza.

Chieti: Festa, Alba A. 5, Gialloreto 4, Scanzano 15, Tartaglione, Di Flavio 4, Di Paolo 2, Alba F. 6, Cerri 8, Vasilev 17, Goncalves Silva 5, Cantarini 6.

Parziali: 19-19, 18-22, 29-13, 19-18.

Progressivi: 19-19, 37-41, 66-54, 85-72.

Con un esordio così positivo, la Virtus Assisi guarda con fiducia al prosieguo della stagione, pronta a sfidare le prossime avversarie con la stessa determinazione mostrata in questa prima partita.