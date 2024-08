Virtus Assisi: mercato da protagonista per la Serie C di basket

Assisi – Settimana di intense attività di mercato per la Virtus Assisi, squadra di basket che milita in Serie C. Con l’obiettivo di puntare in alto nella prossima stagione, la società umbra ha completato ben cinque nuovi acquisti di rilievo. Questi innesti promettono di portare qualità e competitività alla squadra, facendola emergere come una delle principali contendenti per il titolo.

Tra i nuovi arrivati spicca il nome di Enrico Di Coste, pivot di 218 cm per 110 kg, proveniente dalla Pallacanestro Urbania. Di Coste, classe 1995, è noto per la sua presenza fisica sotto canestro e per la sua abilità nei fondamentali. Negli ultimi tre anni ha giocato con continuità in Serie C Unica, chiudendo l’ultima stagione con una media di 16 punti a partita su 34 gare disputate. La scelta di trasferirsi alla Virtus è stata influenzata dalla figura del coach Piazza, di cui Di Coste ha un’ottima opinione: “Ho scelto Assisi per varie ragioni, ma soprattutto per il coach, che mi ha impressionato positivamente”.

Altro colpo di mercato è Jack Tosti, trentenne, considerato uno dei migliori giocatori di basket umbro degli ultimi anni. Cresciuto nel vivaio di Foligno, Tosti porta con sé esperienza e affidabilità, caratteristiche che lo rendono un acquisto strategico per la Virtus. “Sono molto contento di indossare la maglia della Virtus Assisi. So che la società è ambiziosa e ha allestito un roster competitivo”, ha dichiarato Tosti, che ritrova il coach Piazza con cui aveva già collaborato ai tempi di Foligno.

Inoltre, la Virtus ha puntato su giovani talenti come Mattia Berti, classe 2005, formatosi nella scuola di Marsciano e poi cresciuto nel prestigioso settore giovanile del College Basket Borgomanero. Berti è noto per le sue doti di playmaking e leadership, nonostante la giovane età. “Ho scelto la Virtus perché credo sia il posto giusto per iniziare la mia carriera senior e avvicinarmi di nuovo a casa”, ha affermato Berti.

A rinforzare il reparto ali c’è anche Simone Lucarelli, classe 1996, che torna in Umbria con grande entusiasmo. Giocatore versatile, con 198 cm di altezza e 89 kg di peso, Lucarelli è capace di ricoprire entrambi i ruoli di ala, con un’abilità particolare nel tiro da tre punti e nel gioco interno. “Conosco Piazza da molti anni e sono convinto del progetto Virtus”, ha commentato Lucarelli, aggiungendo che la sua scelta è stata facile grazie alla fiducia nel coach.

L’ultimo tassello del mercato è l’italo-argentino Marco Bazani, ala di 26 anni che nella scorsa stagione ha giocato per i Dukes Sansepolcro in Serie C Toscana, registrando una media di 15 punti per partita. Bazani è un atleta polivalente, capace di contribuire sia in attacco che in difesa, con una forte presenza a rimbalzo. “Ho scelto di giocare per la Virtus Assisi perché ho trovato nella società gli stessi obiettivi che mi sono posto: dare il massimo per raggiungere risultati importanti”, ha spiegato Bazani.

Con questi cinque acquisti, scrive Corrado Losito su Il Messaggero, la Virtus Assisi si prepara a una stagione da protagonista in Serie C. La squadra, ora più competitiva e completa, punta a recitare un ruolo di primo piano nel campionato, forte delle nuove risorse e della guida tecnica del coach Piazza. I nuovi arrivi portano con sé un mix di esperienza, gioventù e determinazione, ingredienti fondamentali per ambire ai vertici della classifica.