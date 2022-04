Virtus Assisi parte bene ma cede, un finale a favore di Chieti

Gara 1 del primo turno play-pff va alla Magic Basket Chieti. Non basta una grande Virtus Assisi che alla lunga cede ad una squadra di valore. Partenza importante per i ragazzi di coach Gianmarco Piazza che lasciava ben sperare. Poi il ritorno dei padroni di casa e un finale a favore di Chieti. Finisce 97-80.

Parte forte la Virtus nel primo quarto e mette a segno un parziale di 10 a 2 costringendo Chieti al time-out. Il Magic Basket Chieti non ci sta, ma la Virtus Assisi risponde colpo su colpo: Virtus 23 Chieti 15 a quattro minuti e mezzo dalla fine. Bella partita e bellissima Virtus: 38 a 25 a un minuto dalla fine. Finisce Magic Chieti 30 e Virtus 40 per una grande partenza rossoblu.

Nel secondo quarto la partita è sempre molto bella con le due squadre che giocano a viso aperto. Virtus Assisi sempre avanti 37-50 quando mancano cinque minuti dalla fine. Chieti però non ci sta e accorcia le distanze con una reazione importante. Chieti 47 e Virtus 53 a un minuto dalla fine. Una bomba di Chieti allo scadere chiude il quarto 54-55 per gli ospiti.

Nel terzo quarto di gioco la partita è vibrante, si gioca punto a punto. Virtus 67 Chieti 64 a quattro minuti dalla fine. Le squadre si fronteggiano e gli ospiti adesso forzano. A due minuti dal termine Chieti firma il sorpasso: Magic Basket 68 e Virtus 67. Ora i padroni di casa fanno sul serio, la Virtus cede leggermente: alla terza sirena è Chieti 75 e Virtus 69

L’ultima frazione è fatale alla Virtus. Dopo un solo minuto di gioco viene espulso Peychinov. La Virtus Assisi però non demorde e rimane attaccata alla gara. Chieti 79 Virtus 74 a cinque minuti dalla fine.



La stanchezza comincia a farsi sentire e Chieti allunga in maniera decisa: 91 a 80. Vanno in campo i giovani. Finisce Chieti 97 Virtus 80. Il punteggio finale non rende merito alla grandissima partita della Virtus che ha lottato ed è stata in partita fino alla fine. Grande Virtus, appuntamento al PalaSir per gara 2.

Magic Basket Chieti – Virtus Assisi 97-80

Chieti: Contini 5, Alba 5, Gialloreto 20, Quinzi, Stonkus 18, Stivaletta, Scanzano 2, Carlone, Migliori 19, Gonzalez 13, Bergamo 15. All. ambrico

Assisi: Capezzali G. 11, Santantonio 20, Ponti ne, Papa ne, Capezzali T. 17, Meccoli 12, Peychinov 13, Iovene ne, Zefi ne, Landrini 7, Pagano ne, Fondacci. All. Piazza

Parziali: 30-40, 24-15, 21-14, 22-11.

Progressivi: 30-40, 54-55, 75-69, 97-80.

Usciti per 5 falli: Capezzali G. (Assisi)