Virtus Assisi sconfitta in casa nei play-out

La sconfitta amara per la Vitus Assisi nella prima dei playout contro Urbania al PalaSir.

Una gara che è praticamente la fotocopia della stagione rossoblu: male la partenza, poi clamoroso recupero che non basta per la vittoria. Una sconfitta pesante perché ora alla Virtus servirà andare a vincere in gara 2 ad Urbania per rientrare in gioco. Un ulteriore scontro diretto al meglio delle tre partite per la salvezza.

La gara riassunta in questo modo, ospiti molto bene nei primi due quarti di gioco, Virtus non sempre presente mentalmente nel match e che rivede gli spettri dei momenti peggiori, costretta ad inseguire rincorrendo una squadra implacabile nel tiro da 3 punti.

Dopo la pausa lunga i ragazzi di Piazza si scuotono e si rimettono in carreggiata anche se adesso è dura perché la squadra ospite tenta di reggere all’urto.

Finale al cardiopalma con la Virtus Assisi che passo passo risale la china e ci crede, arriva sotto ma non ce la fa a superare un avversario che vince al PalaSir 71-75 e costringe la Virtus Assisi a dover fare la stessa cosa lontana dalle mura amiche. Appuntamento il prossimo 25 aprile, una gara dura ma la squadra rossoblu cercherà di dare il meglio di sè.

Virtus Assisi – Pallacanestro Urbania 71-75

Assisi: Santantonio 4, Pagano ne, Bugionovo 6, Provvidenza M., Anastasi J. 13, Provvidenza G. 14, Ouro Bagna 17, Genjac 9, Razzi 5, Zefi ne, Anastasi F. 3, Ciancabilla ne. All. Piazza

Urbania: Lulaj L. ne, Baldassarri 6, Dominguez 14, Campana 3, Di Coste 22, Altieri 6, Lulaj K. ne, Galavotti, Campos, Diana 8, Matteucci 14, Tancini 2. All. Dutto

Parziali: 17-25, 13-22, 20-10, 21-18.

Progressivi: 17-25, 30-47, 50-57, 71-75

Usciti per 5 falli: Razzi (Assisi)

Gara 2 si giocherà ad Urbania Giovedì 25 Aprile alle ore 18:00