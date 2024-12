Virtus Assisi vince ancora in Abruzzo e vola in classifica

Virtus Assisi che non si ferma e con un’altra prestazione vince in Abruzzo sulla Roseto Basket Academy con il punteggio finale di 67-93. Una partita mai in discussione, con i ragazzi di coach Piazza che partivano subito avanti nel punteggio e guidavano la gara per tutte e quattro le frazioni, sempre avanti. Partenza ospite con il piede sull’acceleratore, poi nel secondo quarto i padroni di casa tenevano testa agli avversari. Ospiti però decisi a portare a casa due punti fondamentali che – in attesa del completamento del turno – proiettano la Virtus al vertice della classifica dopo l’anticipo con 18 punti (Gualdo e le altre in campo tra stasera e domani, ndr). Secondo e terzo quarto di marca Virtus, e partita in ghiaccio. Da segnalare la solita presenza dei giovani in campo, con Chioccioni – ottimo – protagonista a referto in doppia cifra. Con Tosti ai box non entrato alla panchina, si evidenziano anche Bazani e il solito ed ormai certezza assoluta Di Coste, per lui a referto bel 36 punti. Un leader. Appuntamento alla prossima in casa, domenica 22 dicembre, poi il Natale, e la meritata pausa festiva. La Virtus vola.

Roseto Basket Academy – Virtus Assisi 67-93

Roseto: Buttafuoco 11, Bajceta 6, Veglio 10, Di Tecco 11, Di Noia 5, Al Alosy 8, Pistilli, Groppi 2, Marciante 2, Incoronato 8, Puskas 4, Feliziani.

Virtus Assisi: Santantonio 4, Passeri, Berti 5, Bugionovo 8, Lucarelli, Chioccioni 12, Provvidenza 9, Tosti ne, Di Coste 36, Falcinelli, Bazani 19. All. Piazza

Parziali: 16-25, 20-22, 13-19, 18-27

Progressivi: 16-25, 36-47, 49-66, 67-93

Usciti per 5 falli: nessuno