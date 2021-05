Virtus Assisi vince e batte la Robur Osimo con il punteggio di 72-53

Una gran bella Virtus Assisi vince al debutto casalingo nella Coppa del Centenario 2021 al PalaSir di Santa Maria degli Angeli e batte la Robur Osimo con il punteggio di 72-53 riscattando la sconfitta alla prima assoluta contro il Valdiceppo. Una partita largamente dominata dai ragazzi di coach Gianmarco Piazza bene sul parquet per l’intera durata del match. Una Virtus Assisi ben assortita, un importante mix di giocatori veterani esperti e di tantissimi giovanissimi al debutto assoluto a questi livelli in prima squadra.

LA GARA Una Virtus Assisi partita subito forte guidata in campo dall’esperienza di Filippo Alessandri e da un Francesco Santantonio da subito mai domo che ha corso in lungo e in largo sul parquet. Karpuk e Visigalli fanno sentire i propri centimetri sotto al canestro, per una Virtus Assisi per lunghissimi tratti ottima in difesa e super in attacco. Bene in partita capitan Provvidenza e Tommaso Capezzali. Al resto ci hanno pensato i tantissimi giovani in rosa. Per un Landrini che ha spezzato la gara al suo ingresso in campo, c’è stato un Giacomo Capezzali sempre ottimamente presente nelle azioni della squadra di casa. Ponti (figlio d’arte, ndr) al debutto senza paura, Papa, Iovene e Pagano, buttati tutti nella mischia con una Virtus che ha dapprima dato largo uno alla volta ai vari giovani, poi sul finale concluso la gara con il quintetto più giovane di sempre, tutti addirittura nel rettangolo di gioco insieme. Bella vittoria 72-53 contro una squadra di gran livello. Un trionfo largo che lascia ben sperare per il prosieguo nella competizione.

SPOGLIATOI Il coach Virtus, Gianmarco Piazza sintetico ma molto felice: “Sono felicissimo dell’approccio alla partita rispetto alla scorsa gara. Siamo andati subito avanti nel punteggio contro un roster attrezzato. Felicissimo dell’apporto dei giovanissimi che ci hanno allungato nelle rotazioni”.

Virtus Assisi – Robur Osimo 72-53

Virtus Assisi: Santantonio 15, Alessandri 14, Ponti 1, Capezzali G. 4, Papa, Provvidenza 9, Capezzali T. 8, Pagano, Iovene, Visigalli 4, Landrini 7, Karpuk 10. All. Piazza

Robur Osimo: Zoppi, Bini 9, Cardellini 5, David, Redolf 11, Graciotti 9, Pierucci 10, Carancini 2, Piccinini, Bartolucci 5, Baldoni 2. All. Castracani

Parziali: 22-10, 21-15, 17-7, 12-21.

Progressivi: 22-10, 43-25, 60-32, 72-53.

Usciti per 5 falli: Capezzali G. (Assisi)

Top Rimbalzi: Santantonio 9 (Assisi); (Osimo)

Top Assist: Provvidenza 4 (Assisi); (Osimo)