Il viaggio inclusivo di Walk & Roll termina domani ad Assisi

Via di Francesco accessibile si conclude il cammino a Assisi

Il traguardo dell’inclusione in Piazza del Comune

Il viaggio inclusivo – La rassegna incentrata sulla mobilità senza barriere giunge al suo atto conclusivo nel cuore dell’Umbria. Domani, 20 giugno 2026, la città di Assisi accoglierà i protagonisti della manifestazione Walk & Roll: Dash to Assisi. L’iniziativa ha visto la partecipazione attiva di sei persone con disabilità motoria e sei noti creatori di contenuti digitali. Insieme hanno intrapreso e documentato un itinerario speciale lungo la Via di Francesco del Nord. I camminatori taglieranno il traguardo finale in Piazza del Comune alle ore 15.30. Subito dopo la delegazione istituzionale accoglierà l’intero gruppo all’interno della Sala degli Emblemi situata nel palazzo municipale. L’incontro pubblico permetterà di illustrare i dati raccolti sul campo e di esaminare lo stato dell’arte del turismo accessibile sul territorio regionale.

Un viaggio lungo settantadue chilometri tra i borghi umbri

La spedizione ha coperto una distanza complessiva di 72 chilometri suddivisi in tre tappe consecutive. Il percorso ha preso il via dalla località di Pietralunga per poi snodarsi attraverso i territori comunali di Gubbio e Valfabbrica, fino a raggiungere la destinazione finale. Durante le giornate di cammino i partecipanti in sedia a ruote hanno testato direttamente le caratteristiche dei sentieri. Parallelamente i content creator coinvolti hanno condiviso le varie fasi del viaggio con un pubblico telematico che supera i due milioni di utenti complessivi sulle principali piattaforme social. L’organizzazione logistica e operativa fa capo all’agenzia Anticae Viae Travel in stretta sinergia con la Free Wheels ODV. L’evento si inserisce nel più ampio programma regionale denominato Umbria Sorprendente – Cultura per tutti nel Cuore Verde d’Italia, potendo contare sul patrocinio e sul supporto diretto delle quattro amministrazioni locali interessate dal tracciato.

Il monitoraggio tecnico dei sentieri e i professionisti coinvolti

Il lavoro sul territorio è iniziato durante la scorsa primavera attraverso una serie di sopralluoghi preliminari effettuati dagli esperti dell’associazione Free Wheels ODV. Il team tecnico ha analizzato attentamente ogni singola specificità della Via di Francesco del Nord registrando le pendenze del terreno, la composizione delle superfici calpestabili, gli ostacoli strutturali e la presenza di aree di sosta idonee. Questa rigorosa attività di monitoraggio sul campo consentirà la pubblicazione di una mappa cartografica e digitale dettagliata che verrà donata alla collettività e ai futuri pellegrini. La supervisione della mappatura è stata affidata a Pietro Scidurlo, specialista nel settore dei percorsi accessibili e fondatore del sodalizio partner. La narrazione mediatica del progetto ha beneficiato del contributo di operatori della comunicazione specializzati nel settore dell’escursionismo tra cui i canali digitali di Bagaglio Leggero, Cammini d’Italia, Il Cammino del Cretino, Un fotografo in cammino e l’esperto Federico Rubini.

Una nuova prospettiva per la valorizzazione del territorio

Il completamento dell’itinerario dimostra in modo tangibile l’apertura dei cammini religiosi ed escursionistici umbri a un pubblico sempre più ampio e diversificato. L’arrivo della carovana coinciderà anche con la visita al Foro Romano di Assisi, uno dei principali punti di interesse storico inseriti nel piano di valorizzazione turistica. I rappresentanti dell’amministrazione comunale, guidati dal sindaco Valter Stoppini e dall’assessore competente Fabrizio Leggio, hanno espresso grande soddisfazione per i risultati ottenuti dall’iniziativa proprio in concomitanza con le celebrazioni dell’ottavo centenario della morte di San Francesco. I vertici del comune hanno confermato la volontà di proseguire su questa strada per trasformare la località in un modello di accoglienza universale, ricordando anche i recenti interventi realizzati sul monte Subasio dove è già operativo un sentiero naturalistico totalmente privo di barriere architettoniche.