Premiato Hans-Albert Courtial con il titolo di Alfiere del Turismo

Premiato Hans-Albert – È stato conferito ad Hans-Albert Courtial il prestigioso titolo di “Alfiere del Turismo Città di Assisi” per l’anno 2024. L’iniziativa, voluta dalla Giunta comunale, mira a riconoscere l’impegno di chi ha contribuito in modo significativo alla promozione del territorio, in particolare nel settore turistico e culturale. La cerimonia si è svolta nei giorni scorsi presso il Palazzo Comunale, dove il sindaco Stefania Proietti e l’assessore al turismo Fabrizio Leggio hanno accolto il mecenate tedesco.

Courtial, noto per il suo impegno nell’organizzare pellegrinaggi culturali e nel sostenere la musica e l’arte sacra, ha ricevuto il riconoscimento per il suo apporto nella valorizzazione del nome di Assisi nel mondo. La motivazione del premio sottolinea il suo ruolo di “uomo di elevata cultura” che, da oltre cinquant’anni, organizza eventi di grande valore culturale, contribuendo alla diffusione del patrimonio artistico e musicale italiano. Inoltre, Courtial è il fondatore della Fondazione Pro Musica e Arte Sacra, che ha promosso la città di Assisi in numerosi eventi internazionali.

La cerimonia ha visto la consegna a Courtial di una spilla con lo stemma di Assisi e una pergamena che sancisce l’importanza del suo operato. “Sono molto emozionato e grato per questo riconoscimento” ha commentato il mecenate, che ha espresso l’intenzione di continuare a sostenere nuovi progetti culturali in città. Courtial ha anche rimarcato il suo profondo legame con Assisi, che dura da oltre cinquant’anni, e il suo impegno nel diffondere la sua vocazione artistica e musicale nel mondo.

Il sindaco Stefania Proietti, nel corso della cerimonia, ha voluto enfatizzare l’importanza di tale riconoscimento, che non solo premia l’impegno di Courtial, ma rappresenta anche un simbolo di come l’amore per la cultura e il territorio possano essere motori fondamentali per la promozione di Assisi nel mondo. “Si tratta di un riconoscimento civico dall’alto valore simbolico, finalizzato a identificare e a valorizzare quelle figure che, con impegno e orgoglio, portano il nome di Assisi nel mondo, rendendo così un importante servizio alla comunità e al territorio” ha dichiarato il sindaco.

Il titolo di “Alfiere del Turismo Città di Assisi” è destinato a persone, italiane e straniere, che si sono distinte per l’impegno nella promozione del patrimonio culturale e turistico, nonché per il loro contributo a livello internazionale in vari ambiti, tra cui la politica, l’assistenza e la filantropia. La Giunta comunale, che può assegnare questo riconoscimento su proposta dei membri del Consiglio Comunale o motu proprio, ha deciso di attribuire il premio a Hans-Albert Courtial in virtù della sua lunga e fruttuosa carriera di promotore culturale e turistico.

La cerimonia si è conclusa con un impegno reciproco tra il Comune di Assisi e il neo “Alfiere del Turismo”, che si è dichiarato pronto a proseguire nell’opera di valorizzazione della città e a sostenere nuove iniziative che ne rafforzino la presenza e il prestigio internazionale.