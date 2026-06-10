1000 Miglia ad Assisi: oltre 400 auto storiche in arrivo

L’omaggio a San Francesco nell’ottavo centenario il 12 giugno 2026

Un evento mondiale nel cuore dell’Umbria

La 1000 Miglia ad Assisi si prepara a scrivere una pagina speciale della sua storia. Oltre quattrocento vetture d’epoca arriveranno nella città serafica il prossimo 12 giugno 2026. Il motivo è profondo: rendere omaggio a San Francesco nell’ottavo centenario della morte del Patrono d’Italia. L’evento richiama appassionati da ogni angolo del pianeta. Si tratta della quarantaquattresima edizione della celebre Freccia Rossa.

Il percorso cittadino e i tempi di passaggio

L’ingresso delle vetture avverrà da via Los Angeles, nella frazione di Santa Maria degli Angeli. Il primo passaggio è previsto per le ore 11:00, con la testa del Ferrari Tribute. Circa sessanta minuti più tardi arriverà la prima auto storica della gara principale. Il cuore della cerimonia sarà il “Controllo Timbro” sul sagrato della Basilica che custodisce la Porziuncola. Dopo la timbratura, gli equipaggi percorreranno viale Patrono d’Italia e risaliranno lungo la strada regionale 147. L’ingresso nel centro storico avverrà da via Borgo Aretino.

I luoghi simbolo e il giro di boa

Il serpentone di auto d’epoca si snoderà quindi tra alcuni degli angoli più suggestivi di Assisi. Il tracciato toccherà via Santa Chiara e corso Mazzini. Il momento clou sarà il passaggio in piazza del Comune. Qui le vetture effettueranno il giro di boa attorno alla Fontana dei Tre Leoni, cuore pulsante della vita cittadina. Il saluto alla città proseguirà attraverso via San Gabriele dell’Addolorata e viale Galeazzo Alessi. Successivamente il convoglio riprenderà la direzione della SR444 verso Gubbio, per poi puntare verso Brescia, sede di arrivo finale della manifestazione.

Le parole del sindaco e il dono del Cantico

Il primo cittadino Valter Stoppini e il vicesindaco Veronica Cavallucci hanno sottolineato il valore dell’appuntamento. “Il passaggio della 1000 Miglia rappresenta un grande evento sportivo, culturale e turistico”, hanno dichiarato. L’occasione rende ancora più speciale l’ottavo centenario francescano e contribuisce a promuovere il territorio. Per accogliere al meglio i partecipanti, l’amministrazione donerà a ogni equipaggio una copia del Cantico delle Creature. Si tratta di un inno alla pace, alla fratellanza universale e all’armonia tra uomo e natura. Un messaggio che da Assisi farà il giro del mondo a bordo di auto storiche.

Un museo viaggiante di eccellenze meccaniche

Il parco vetture della 1000 Miglia ad Assisi rappresenta una galleria d’arte su ruote. Tra i modelli di assoluto rilievo spiccano ventiquattro Alfa Romeo sportive anteguerra. Le iconiche 6C 1500, 1750 SS e GS faranno bella mostra di sé. La rarissima 8C 2600 Spider Zagato “SF” della Scuderia Ferrari è attesa come uno dei gioielli più preziosi. La flotta delle Ferrari ammesse è quasi interamente equipaggiata con motori a dodici cilindri. Modelli storicamente vincitori come le 166 MM, le 250 MM e la 340 America sfilano tra i più attesi.

Non mancheranno le potenti Jaguar C-Type, protagoniste indiscusse a Le Mans. Lo schieramento Maserati è dominato dalle celebri A6 GCS, concepite specificamente per le corse sport. Ogni vettura racconta una storia unica di ingegno e passione. L’intera città si prepara ad accogliere questo straordinario patrimonio viaggiante. L’appuntamento del 12 giugno 2026 promette di unire sport, fede, cultura e meccanica in un abbraccio senza precedenti.