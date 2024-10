A Cannara inaugurata la sede elettorale di Pastorelli e Valcelli

A Cannara inaugurata – Domenica 20 ottobre alle ore 18 a Cannara, si è tenuta l’inaugurazione della sede elettorale dei candidati di Forza Italia, Stefano Pastorelli e Rachele Valcelli, quest’ultima originaria del comune umbro. All’evento hanno partecipato numerosi cittadini della zona, sottolineando il forte legame della Valcelli con la sua comunità locale.

Durante il suo intervento, Stefano Pastorelli ha evidenziato i risultati raggiunti nei cinque anni precedenti della sua attività come consigliere regionale. Ha ringraziato pubblicamente Rachele Valcelli per essersi candidata al consiglio regionale, dimostrando il suo impegno a favore della collettività. Pastorelli ha anche augurato alla Valcelli un grande successo nella competizione elettorale, esprimendo piena fiducia nel suo contributo al rafforzamento della rappresentanza del territorio di Cannara, che rientra nel comprensorio di Assisi.

Nel corso dell’evento, Pastorelli ha ribadito l’importanza di avere rappresentanti regionali con una sensibilità particolare per i territori che li eleggono, specificando come il lavoro svolto negli ultimi anni abbia portato benefici concreti all’intera regione Umbria. Ha sottolineato che il compito della futura amministrazione regionale non sarà solo quello di rappresentare la regione nel suo complesso, ma di prestare particolare attenzione ai territori con necessità specifiche, come Cannara e il comprensorio di Assisi.

L’incontro ha rappresentato un’occasione per evidenziare l’importanza di una presenza istituzionale forte e continua in aree che richiedono attenzione e investimenti mirati. Pastorelli ha affermato che molto è stato fatto, ma che ancora di più si potrà fare nei prossimi cinque anni, rinnovando così il suo impegno per il futuro.

Inoltre, durante il suo intervento, Pastorelli ha annunciato che la prossima settimana ci sarà un nuovo appuntamento importante: domenica si terrà l’inaugurazione della seconda sede elettorale, situata a Valfabbrica. Questo nuovo passo conferma la determinazione del candidato a rafforzare la sua presenza sul territorio, incontrando direttamente i cittadini e ascoltando le loro esigenze.