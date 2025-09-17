Accordo rinnovato ad Assisi per l’emporio solidale

Comune e Caritas insieme contro la povertà fino al 2030

Comune di Assisi e Caritas diocesana rafforzano la loro alleanza per sostenere chi vive in condizioni di fragilità. Con la firma del nuovo protocollo, avvenuta presso la sede municipale di Santa Maria degli Angeli, le due istituzioni hanno ufficializzato il prolungamento della collaborazione fino al 2030 per il progetto “7 Ceste”, l’emporio solidale che dal 2016 offre beni essenziali e percorsi di reinserimento sociale.

Il comunicato stampa, redatto dalla Caritas di Assisi, evidenzia come l’accordo preveda l’uso gratuito dei locali comunali in via D’Annunzio e un incremento del contributo annuo da parte dell’amministrazione, che passa a 10mila euro. Presenti alla sottoscrizione il sindaco Valter Stoppini, l’assessore Francesca Corazzi, la dirigente Patrizia Gaudenzi, la direttrice Anna Rita Cetorelli, il direttore Timoteo Carpita e don Maurizio Biagioni.

L’emporio, gestito da oltre 40 volontari, assiste ogni anno circa 1.200 persone, con un trend in crescita. Il servizio è rivolto a residenti del territorio assisano che affrontano difficoltà economiche e sociali temporanee. Gli utenti vengono accolti da operatori e volontari che attivano percorsi personalizzati di inclusione, garantendo l’accesso a beni primari e accompagnamento verso l’autonomia.

Fondamentale il ruolo dei servizi sociali comunali, che operano in sinergia con l’equipe Caritas per monitorare le situazioni e pianificare interventi mirati. “In un contesto in cui il disagio sociale cresce – si legge nel comunicato – l’integrazione tra enti è essenziale per offrire risposte concrete e tempestive”.

Il rinnovo dell’intesa rappresenta un segnale forte di vicinanza alle fasce più vulnerabili, confermando l’impegno condiviso nel costruire una rete solidale e inclusiva. Il protocollo stabilisce anche un monitoraggio costante dell’utenza, per adattare gli interventi alle esigenze emergenti.

La sinergia tra Comune e Caritas si consolida così come modello operativo per affrontare le sfide sociali del territorio, con l’obiettivo di trasformare l’assistenza in opportunità di riscatto e dignità.