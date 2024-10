Al via “Il Teatro del Gusto”: otto serate tra vini e cucina

Al via “Il Teatro del Gusto” – La Locanda del Cardinale inaugura la nuova edizione de “Il Teatro del Gusto”, un ciclo di otto serate enogastronomiche che si terranno da ottobre a maggio. L’evento, pensato per gli amanti della cucina e del buon vino, prevede un calendario ricco di appuntamenti, ognuno con un tema diverso. La direzione della rassegna è affidata al sommelier Marco Venarucci e al patron del ristorante Roberto Damaschi, mentre la cucina sarà curata dagli chef Andrea Impero e Diego Pennacchia.

La rassegna prenderà il via l’11 ottobre con una serata dal titolo “La Sfida delle Bollicine”. Questo evento inaugurerà la serie con una degustazione alla cieca di champagne e vini, durante la quale i partecipanti potranno testare il loro palato abbinando diverse etichette a piatti della cucina del ristorante. L’obiettivo sarà quello di creare un’esperienza interattiva, coinvolgente e allo stesso tempo raffinata.

Il programma della rassegna include altre serate a tema, pensate per offrire ai partecipanti la possibilità di degustare piatti che non sempre si trovano nei menu quotidiani. Tra i vari temi previsti ci saranno una serata dedicata alle frattaglie e alla cacciagione, un’altra focalizzata sui formaggi d’eccellenza, e una serata interamente dedicata ai vini Rosè. Inoltre, sarà possibile esplorare il mondo delle tartare e del tartufo, senza dimenticare una serata centrata sulla “ciccia”, con portate a base di carne di alta qualità.

Le serate, ognuna delle quali sarà caratterizzata da una particolare attenzione all’abbinamento tra cibo e vino, sono pensate per offrire un’esperienza unica. Come afferma Roberto Damaschi, “la nostra intenzione è di offrire, ogni volta, uno spettacolo enogastronomico che permetta agli ospiti di gustare piatti e vini di alto livello, portando in tavola sapori che non sempre si hanno l’occasione di provare”.

Il calendario completo della rassegna sarà disponibile presso la Locanda del Cardinale, e ogni serata sarà limitata a un numero selezionato di partecipanti, per garantire un’atmosfera esclusiva e la massima cura del servizio. Gli eventi rappresentano un’occasione per i buongustai e gli appassionati del vino di vivere un viaggio culinario che abbraccia la tradizione italiana e innovazioni gourmet, attraverso una cucina che valorizza i prodotti del territorio.

La rassegna si inserisce in un contesto più ampio di iniziative enogastronomiche che negli ultimi anni hanno visto un crescente interesse da parte del pubblico. Con “Il Teatro del Gusto”, la Locanda del Cardinale punta a consolidare la propria posizione come punto di riferimento per chi cerca esperienze culinarie sofisticate e autentiche, proponendo serate che uniscono l’eccellenza del vino e della cucina in un’atmosfera conviviale.