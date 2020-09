Angelana di Ciucarelli ha iniziato ufficialmente il pre-campionato

Hanno dovuto pazientare molto più del previsto, ma alla fine il modo per andare in campo l’hanno trovato. I 24 calciatori a disposizione di Fabrizio Ciucarelli, cui si sono aggiunti 4 elementi aggregati dalla Juniores, hanno preso parte nel tardo pomeriggio di lunedì alla prima seduta d’allenamento ufficiale della fase di pre-campionato 2020-21.

In attesa delle date di inizio della stagione, al “Migaghelli” la truppa giallorossa ha potuto riprendere confidenza con il terreno di gioco e soprattutto con il pallone dopo 6 mesi di stop forzato. Una seduta quanto mai attesa, con Ciucarelli che ne ha approfittato per disporre per la prima volta la squadra sul rettangolo verde dopo aver ammirato i suoi ragazzi per un paio di settimane facendoli lavorare unicamente a livello atletico.

BENVENUTO CHERUBINI Il primo giorno di preparazione è stato anche quello che ha tenuto a battesimo il nuovo preparatore dei portieri: da ieri è entrato a far parte dello staff Gianluca Cherubini, ex portiere con trascorsi in formazioni professionistiche come Montevarchi, Celano, Giulianova e Puteolana, lo scorso anno di stanza a Spoleto dove tra gli altri ha potuto lavorare con il neo acquisto giallorosso Leonardo Cosimetti. Cherubini, che una volta appesi i guanti al chiodo ha collezionato titoli italiani cimentandosi nel kick boxing, ha potuto svolgere il primo allenamento con i portiere sul prato del “Migaghelli”, pronto a mettere la propria esperienza al servizio della squadra. Lo staff al servizio di Ciucarelli può dirsi così completo, annoverando anche il vice e preparatore Massimo Mencarelli e il fisioterapista-massaggiatore Francesco Ghetti.