Apertura dei Festeggiamenti del Natale alla Basilica di San Francesco

Apertura dei Festeggiamenti – Domenica 8 dicembre la Basilica di San Francesco di Assisi ospiterà la tradizionale apertura dei festeggiamenti natalizi. Alle 17:00, S.Em. Card. Gualtiero Bassetti, Arcivescovo emerito di Perugia-Città della Pieve, presiederà la Santa Messa nella chiesa inferiore, animata dalla Cappella Musicale della Basilica. Alle 18:10, in piazza inferiore, avrà luogo l’accensione dell’albero di Natale e la proiezione video sulla facciata della chiesa superiore della Basilica, seguita dalla benedizione e inaugurazione del presepe.

Fra Giulio Cesareo, direttore dell’Ufficio comunicazione del Sacro Convento, ha dichiarato che la festa dell’Immacolata Concezione segna l’inizio ufficiale delle festività natalizie, un momento di forte riflessione per la comunità francescana. L’anno in corso, infatti, si caratterizza per il richiamo a un mondo bisognoso di pace e riconciliazione, temi che risuonano attraverso la simbologia del Natale: l’albero illuminato, il presepe e la musica, tutti segni di armonia e speranza universale.

L’albero di Natale, donato dal Comune di Laion (BZ), è un abete alto 12,5 metri e, come ogni anno, è legato a una significativa iniziativa di carità. Le palline che decorano l’albero riportano i nomi dei benefattori che, con il loro contributo, sosterranno famiglie in difficoltà durante il periodo natalizio. Questo gesto solidale è stato sottolineato dal Sindaco di Laion, Stefan Leiter, che ha espresso orgoglio per il contributo della sua comunità, in particolare per l’allestimento del presepe realizzato dagli artisti Filip Moroder Doss e Thomas Comploi.

Il presepe, posto sotto l’albero, si intitola “Gesù pupilla di luce” ed è stato creato da Moroder Doss e Comploi con figure in legno di tiglio alte fino a 240 cm. L’opera, che pesa circa 1200 chili e si estende su una larghezza di 10 metri, è un tributo alla natività e all’umiltà di San Francesco, che per primo volle rappresentare la nascita di Gesù in un presepe. Il presepe è stato già esposto in altri luoghi significativi, tra cui il chiostro della Basilica di Sant’Ambrogio di Milano, e contribuirà alle opere caritative della comunità francescana.

Moroder Doss ha spiegato che il messaggio del presepe è quello di riportare al centro del Natale il Gesù Bambino, con l’intento di sensibilizzare la società a un Natale più semplice e spirituale, focalizzando l’attenzione sul valore di amore e pace.

La tradizionale videoproiezione sulla facciata della Basilica, realizzata da EnelX con il sostegno del Comune di Assisi, aggiunge una dimensione visiva e emozionale al programma. La proiezione, che celebra il Cantico delle Creature, costituisce un’anteprima delle celebrazioni per l’800° anniversario del Cantico, previsto per il 2025. Le strofe selezionate dal famoso componimento di San Francesco sono dedicate ai temi del perdono e della natività, entrambi elementi centrali nella tradizione francescana e nel messaggio del Natale.

Stefania Proietti, Sindaco di Assisi, ha dichiarato che le proiezioni rappresentano un’opportunità unica di unire la tecnologia alla tradizione culturale di Assisi, con l’obiettivo di trasmettere un messaggio universale di pace e speranza. L’iniziativa, che coinvolge chiese e monumenti di Assisi, culmina con la Basilica di San Francesco come simbolo della città e del suo straordinario spirito natalizio.

Il programma della giornata del 8 dicembre include, oltre alla Messa e alle celebrazioni di accensione dell’albero e benedizione del presepe, un momento di incontro con le autorità civili locali. Il tutto sarà animato dal coro “Le stelle di Natale”, diretto da fra Maurizio Lenti, OFMCap, che eseguirà canti natalizi in piazza, con la partecipazione dei bambini delle scuole locali di Assisi, Gualdo Tadino, Sigillo, Scheggia-Costacciaro e Fossato di Vico.

Il programma completo sarà trasmesso in streaming sui canali ufficiali della Basilica di San Francesco, inclusi la pagina Facebook e i canali YouTube @SanFrancescoAssisi e @BasilicaSanFrancescodAssisi, per permettere a tutti di partecipare da remoto alle celebrazioni. Inoltre, il sito web nataledifrancesco.it offrirà informazioni dettagliate sugli eventi in programma.

Programma delle iniziative:

17:00 – Santa Messa nella chiesa inferiore, presieduta dal Card. Gualtiero Bassetti .

– Santa Messa nella chiesa inferiore, presieduta dal Card. . 18:10 – Accensione dell’albero di Natale e videoproiezione sulla facciata della chiesa superiore, con benedizione del presepe.

– Accensione dell’albero di Natale e videoproiezione sulla facciata della chiesa superiore, con benedizione del presepe. 18:30 – Saluti delle autorità civili e autorità coinvolte.

– Saluti delle autorità civili e autorità coinvolte. Cerimonia animata dal coro “Le stelle di Natale”, con canti natalizi da parte degli studenti delle scuole locali.

L’evento è realizzato con il supporto della Regione Umbria, che contribuisce a rendere ancora più speciale il Natale ad Assisi, favorendo la partecipazione e l’inclusione della comunità in un momento di grande valore spirituale e culturale.