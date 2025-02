Arte e Finanza: Un Incontro sul Valore dei Beni Collezionabili

Arte e Finanza – L’Auditorium Manini Prefabbricati di Santa Maria degli Angeli ospiterà un evento di rilevanza organizzato da Deloitte Private e ESG89, dedicato all’intersezione tra arte e mercati dei beni da collezione. Questo incontro rappresenta un’opportunità per esaminare i vantaggi che gli investimenti in arte e cultura possono apportare alla società.

L’incontro, previsto per il 20 febbraio, dalle 17.30 alle 19.00, vedrà la partecipazione di figure significative provenienti dal settore finanziario e culturale. I relatori si concentreranno sulle modalità in cui gli investimenti nel campo dell’arte e della cultura possono influenzare positivamente la società. Saranno discusse le azioni filantropiche a sostegno del bene pubblico, i principali motivi che orientano gli investimenti nel settore e le difficoltà relative alla sostenibilità nell’ambito artistico.

L’evento sarà condotto da Giovanni Giorgetti, Presidente di ESG89 Group, e prevede l’intervento di Roberta Ghilardi, Sustainability e Art&Finance Manager di Deloitte, che presenterà il report 2024 intitolato “Il mercato dell’arte e dei beni da collezione”. Gianfranco Recchia, Partner Audit & Assurance di Deloitte e responsabile della zona umbra, si occuperà di analizzare le tendenze attuali del settore culturale in Umbria. Le conclusioni saranno affidate a Ernesto Lanzillo, Deloitte Private Leader.

Interverranno anche esperti, artisti, storici e imprenditori che riconoscono l’arte come un elemento distintivo sia della sostenibilità che degli investimenti. La varietà di esperienze e punti di vista arricchirà il dibattito, rendendo l’evento un’importante occasione di scambio.

Anna Rita Rustici, Marcom Manager di Manini Prefabbricati, ha espresso l’importanza di ospitare un evento di tale portata, sottolineando il contributo dell’azienda alla cultura attraverso il contest “Libera l’Arte”, ideato da Roberto Manini. La filosofia aziendale di Manini Prefabbricati si basa su valori quali la bellezza e l’arte, che sono considerati elementi fondanti. Rustici ha evidenziato come, in questo periodo storico, sia fondamentale coniugare il concetto di bellezza con quello di sostenibilità.

La manager ha citato le parole di Dostoevskij, affermando che “la bellezza salverà il mondo”, sottolineando come la cultura presupponga sempre un elemento di bellezza, essenziale per guidare il progresso. Ha aggiunto che la sostenibilità non riguarda solo il rispetto per l’ambiente, ma include anche la valorizzazione del capitale umano e del talento. La sostenibilità, secondo Rustici, è intrinsecamente legata alla cultura.

L’azienda, in linea con la visione di Roberto Manini, continua a dare voce agli architetti, ingegneri e geometri, consentendo loro di esprimere la passione per l’arte in un contesto che può risultare inusuale. L’iniziativa di Deloitte Private Art & Finance, in collaborazione con ESG89 Group, si allinea con i valori di Manini Prefabbricati, che è onorata di ospitare un evento esclusivo come questo.

L’evento “Art & Finance: Il mercato dell’arte e dei beni da collezione. Report 2024” si propone di fornire una panoramica approfondita sulle dinamiche attuali del mercato dell’arte, evidenziando l’importanza degli investimenti in questo settore non solo dal punto di vista economico, ma anche sociale e culturale.

Attraverso il convegno, i partecipanti avranno l’opportunità di acquisire conoscenze su come gli investimenti in arte possano non solo generare ritorni finanziari, ma anche contribuire al benessere collettivo. La presenza di esperti e professionisti fornirà spunti utili per comprendere le sfide e le opportunità che caratterizzano il panorama attuale dell’arte e della cultura.

In un contesto in cui l’arte può essere vista come un investimento e non solo come un bene estetico, l’evento si propone di stimolare un dialogo costruttivo su come il settore possa evolversi e rispondere alle esigenze della società contemporanea. La discussione si concentrerà su come la sostenibilità possa diventare un fattore chiave non solo per il successo economico ma anche per il progresso culturale.

In conclusione, l’incontro rappresenta un’importante occasione di riflessione e scambio di idee, contribuendo a creare una maggiore consapevolezza riguardo al valore dell’arte e della cultura nel contesto economico attuale. La partecipazione di figure di spicco e l’analisi di esperti renderanno questo evento un momento significativo per il settore, con ripercussioni positive per la società in generale.