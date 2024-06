ASD Assisi Calcio 2023: Confermati quattro giocatori chiave per la stagione 2024/2025

L’ASD Assisi Calcio 2023, una delle squadre di calcio più amate della regione, ha recentemente fatto un annuncio importante. Il Direttore Sportivo, Loris Gervasi, ha confermato che quattro dei loro giocatori più talentuosi – Matteo De Santis, Filippo Cavanna, Fabio Fronduti e Dashnor Hysenaj – saranno di nuovo in campo per la stagione 2024/2025.

Questo annuncio è una notizia entusiasmante per i tifosi dell’ASD Assisi Calcio 2023, che hanno visto questi quattro giocatori dare il massimo in campo nella scorsa stagione. La loro presenza nel roster per la prossima stagione è un segnale positivo per le ambizioni del club.

Matteo De Santis, Filippo Cavanna, Fabio Fronduti e Dashnor Hysenaj hanno dimostrato di essere giocatori di grande valore per la squadra, contribuendo con le loro abilità uniche e la loro dedizione al gioco. La loro conferma per la prossima stagione è un chiaro segnale dell’impegno del club a costruire una squadra forte e competitiva.

Loris Gervasi, il Direttore Sportivo, ha espresso la sua soddisfazione per la conferma di questi giocatori. Ha sottolineato l’importanza del loro contributo alla squadra e ha espresso ottimismo per la prossima stagione.

In conclusione, l’ASD Assisi Calcio 2023 si prepara per una stagione 2024/2025 piena di speranze e aspettative. Con la conferma di Matteo De Santis, Filippo Cavanna, Fabio Fronduti e Dashnor Hysenaj, la squadra sembra essere sulla buona strada per raggiungere i suoi obiettivi. Come si suol dire in questi casi, “In bocca al lupo ragazzi!”.