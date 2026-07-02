Asili nido comunali, graduatoria definitiva con tutti i posti pieni

Assisi assegna 165 posti nei quattro nidi per l’anno 2026-2027

La graduatoria definitiva per l’accesso agli asili nido comunali di Assisi per l’anno educativo 2026-2027 è stata pubblicata il 2 luglio. Il provvedimento definisce gli inserimenti nelle quattro strutture comunali presenti sul territorio, che raggiungono la piena occupazione dei posti disponibili. Complessivamente sono stati assegnati tutti i 165 posti previsti, distribuiti tra la sede di Santa Maria degli Angeli e i tre nidi aperti nel novembre 2025 a Castelnuovo, Petrignano e Rivotorto.

L’assegnazione conclude il percorso di ammissione per il nuovo anno educativo e conferma la disponibilità complessiva della rete comunale dedicata alla prima infanzia. Contestualmente è stata predisposta una lista d’attesa che, al momento della pubblicazione della graduatoria, comprende 18 bambini e sarà utilizzata seguendo l’ordine determinato dal punteggio attribuito alle domande.

Tutti i posti disponibili assegnati

La graduatoria definitiva evidenzia il completo utilizzo della capacità ricettiva delle quattro strutture comunali. Dei 165 posti disponibili, 106 sono stati confermati a bambini che già frequentavano i servizi educativi nell’anno 2025-2026, garantendo così la continuità del percorso educativo.

Accanto alle riconferme trovano spazio anche 59 nuovi ingressi, distribuiti tra i diversi nidi del territorio comunale. Nel dettaglio, 14 bambini sono stati ammessi al nido comunale “M.L. Cimino – Crescere insieme” di Santa Maria degli Angeli, mentre 16 frequenteranno la struttura di Castelnuovo. Al nido di Petrignano sono stati assegnati 10 nuovi posti, mentre la struttura di Rivotorto accoglierà 19 nuovi bambini.

La distribuzione degli inserimenti riflette l’organizzazione della rete educativa comunale, progettata per offrire una presenza diffusa dei servizi nelle diverse aree del territorio.

Una rete educativa articolata sul territorio

L’attuale sistema dei nidi comunali è composto da quattro strutture. Alla sede storica di Santa Maria degli Angeli si sono aggiunti, dal novembre 2025, i nuovi servizi educativi di Castelnuovo, Petrignano e Rivotorto, ampliando in modo significativo l’offerta destinata alle famiglie.

L’estensione della rete ha consentito di incrementare i posti disponibili e di rendere maggiormente accessibile il servizio in diverse zone del comune. La piena assegnazione di tutti i posti previsti per il nuovo anno educativo rappresenta un elemento che conferma l’utilizzo dell’intera capacità delle strutture comunali.

La graduatoria definitiva fotografa quindi il quadro delle ammissioni per l’anno 2026-2027, con la copertura completa dei posti disponibili e la formazione della lista d’attesa destinata a essere utilizzata in caso di successive disponibilità.

Continuità educativa e nuovi inserimenti

La presenza di un elevato numero di riconferme testimonia la continuità dei percorsi già avviati dai bambini iscritti nell’anno precedente. Parallelamente, i nuovi ammessi consentono ad altre famiglie di accedere ai servizi comunali dedicati alla prima infanzia.

Il sistema predisposto dal Comune punta infatti a garantire sia la prosecuzione dell’esperienza educativa per i bambini già frequentanti sia l’ingresso di nuovi utenti nei limiti della disponibilità delle strutture.

Per le domande che non hanno trovato immediata collocazione è stata predisposta una graduatoria di attesa composta, alla data del 2 luglio, da 18 bambini. Eventuali posti che dovessero rendersi disponibili saranno assegnati seguendo rigorosamente l’ordine determinato dal punteggio ottenuto nella graduatoria.

Le informazioni per le famiglie

La graduatoria definitiva è consultabile attraverso il sito istituzionale del Comune di Assisi. L’amministrazione comunale rende inoltre disponibile il Servizio Scuola e Politiche per lo Sport per fornire chiarimenti e informazioni alle famiglie interessate alle procedure di ammissione e agli inserimenti previsti per il nuovo anno educativo.

Con la pubblicazione della graduatoria prende così forma l’organizzazione dei servizi educativi comunali per il 2026-2027, caratterizzata dalla piena occupazione dei 165 posti disponibili nelle quattro strutture presenti sul territorio e dalla prosecuzione dell’attività della rete dei nidi comunali destinata ai bambini della prima infanzia.