Assegnati 840 mila euro per la palestra della scuola di Petrignano

Il Comune di Assisi ha ottenuto il finanziamento di 840 mila euro per la riqualificazione della palestra al servizio della scuola media ed elementare di Petrignano, finanziamento previsto dal Pnrr (Piano nazionale di ripresa e resilienza) per il potenziamento delle strutture scolastiche (Missione 4: istruzione e tecnica. Piano per le infrastrutture per lo sport nelle scuole).

Si tratta di un risultato importante per la città e in particolare per una struttura al servizio dei giovani perchè queste risorse permetteranno di effettuare diversi interventi migliorativi della palestra, come l’adeguamento degli impianti di illuminazione e climatizzazione, il miglioramento strutturale sismico, la riqualificazione di bagni e spogliatoi, la ridistribuzione degli spazi e la migliore funzionalità del tappeto di gioco.

Appena resa nota la graduatoria e accertata l’ammissione del progetto, gli assessori comunali alle politiche scolastiche e all’edilizia scolastica Veronica Cavallucci e Alberto Capitanucci hanno espresso grande soddisfazione per il finanziamento concesso, risultato non scontato visto che in Umbria sono stati ammessi soltanto 4 progetti.

“Il nostro progetto – spiega l’assessore Capitanucci – è finalizzato alla completa riqualificazione funzionale e impiantistica della palestra che è a disposizione del complesso scolastico di Petrignano. Sono interventi importanti finalizzati non solo a rendere più efficiente la palestra ma anche e soprattutto a renderla più fruibile e più sicura”

Per l’assessore Cavallucci “è una bellissima notizia perché questo intervento permetterà di riqualificare uno spazio utilizzato tanto dalla scuola, quindi dai nostri alunni e studenti, quanto dalle numerose società sportive del territorio che avranno l’opportunità, a breve, di allenarsi in uno spazio del tutto rinnovato”.

La realizzazione del progetto, grazie al cospicuo finanziamento del Pnrr, si aggiungerà agli investimenti effettuati dall’amministrazione comunale in questi anni come quelli per il parcheggio e la riqualificazione dell’ingresso alla scuola media attualmente in corso di esecuzione.