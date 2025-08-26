Assisi, 80 giovani al Campo per la pace globale

Formazione e impegno civico in vista della marcia PerugiAssisi

Si apre giovedì ad Assisi il “Campo dei giovani costruttori e costruttrici di pace”, evento formativo che coinvolgerà 80 ragazze e ragazzi dai 17 ai 30 anni provenienti da tutta Italia. Il Campo è parte integrante del percorso che porterà alla marcia PerugiAssisi per la pace e i diritti umani, prevista per il 12 ottobre 2025.

Organizzato dalla Fondazione PerugiAssisi per la Cultura della Pace, con il supporto della Provincia di Perugia, del Coordinamento nazionale enti locali per la pace e i diritti umani e del Centro di Ateneo per i Diritti Umani “Antonio Papisca” dell’Università di Padova, il Campo mira a sensibilizzare i giovani sulle grandi sfide del nostro tempo.

Il focus sarà su tematiche globali, come il conflitto in Medio Oriente e il genocidio di Gaza, e sulla crescente urgenza di costruire una coscienza, una cultura e una politica di pace. L’obiettivo è formare una nuova generazione capace di reagire con consapevolezza e impegno ai conflitti e alle ingiustizie del mondo.

In programma anche un seminario nazionale di progettazione scolastica, che vedrà la partecipazione online di oltre 400 dirigenti scolastici e docenti. Durante l’evento verrà presentato “Sbellichiamoci”, un innovativo programma di educazione civica pensato per formare giovani attivi nella costruzione della pace.

Il Campo si svolge in un contesto simbolico importante: gli 800 anni del Cantico delle Creature di San Francesco, i 10 anni dalla Laudato si’ di Papa Francesco e i 5 anni che mancano al 2030, scadenza fissata dalle Nazioni Unite per il raggiungimento degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDG).

