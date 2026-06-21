Assisi, al via il piano estivo contro gli incendi boschivi

Protezione civile in campo con volontari e pattugliamenti

Scatta dal 22 giugno il servizio estivo di prevenzione e monitoraggio degli incendi boschivi promosso dal Comune di Assisi attraverso il Gruppo Comunale di Protezione Civile. Per tutta la stagione estiva saranno oltre quindici i volontari impegnati quotidianamente nelle attività di controllo del territorio, con particolare attenzione alle aree più esposte al rischio durante i mesi caratterizzati da temperature elevate e condizioni favorevoli allo sviluppo di roghi.

L’attività di sorveglianza verrà svolta nelle ore pomeridiane attraverso pattugliamenti programmati lungo percorsi individuati nelle zone collinari e montane del comprensorio assisano. I punti di osservazione sono stati scelti per garantire una visuale estesa e consentire un rapido rilevamento di eventuali focolai o situazioni potenzialmente pericolose.

I volontari opereranno in squadre composte da due persone, utilizzando mezzi fuoristrada e strumenti ottici per il monitoraggio delle aree boschive e rurali. Il servizio interesserà l’intero territorio comunale, dalle pendici del Monte Subasio fino alle zone di pianura e alle frazioni, con l’obiettivo di individuare tempestivamente qualsiasi principio di incendio e attivare immediatamente la macchina dei soccorsi.

Secondo quanto spiegato dal coordinatore del Gruppo Comunale di Protezione Civile, Gabriele Valecchi, il presidio consentirà di mantenere sotto controllo le aree maggiormente sensibili e di trasmettere in tempi rapidi eventuali segnalazioni ai Vigili del Fuoco e agli altri enti competenti, favorendo così interventi immediati per limitare i danni e contenere la propagazione delle fiamme.

Particolare attenzione sarà inoltre rivolta ai terreni incolti situati in prossimità della viabilità pubblica. Durante le attività di controllo, i volontari verificheranno la presenza di sterpaglie, vegetazione secca o altre condizioni che possano aumentare il rischio di incendio. Le eventuali criticità saranno comunicate alla Polizia locale, che potrà adottare i provvedimenti necessari per imporre la pulizia delle aree e la rimozione del materiale potenzialmente pericoloso.

L’iniziativa si inserisce nel quadro delle azioni preventive messe in campo dall’amministrazione comunale per affrontare il periodo estivo, tradizionalmente caratterizzato da un incremento del rischio incendi. L’obiettivo è quello di proteggere il patrimonio ambientale, paesaggistico e naturalistico del territorio assisano, oltre a garantire la sicurezza dei cittadini e delle attività presenti nelle zone interessate.

Il sindaco di Assisi, Valter Stoppini, ha evidenziato l’importanza del servizio, sottolineando come la prevenzione rappresenti uno degli strumenti più efficaci per ridurre i rischi connessi agli incendi boschivi durante la stagione più calda dell’anno. Il primo cittadino ha inoltre espresso il proprio ringraziamento ai volontari della Protezione Civile comunale per la disponibilità e il costante impegno a favore della collettività, riconoscendo il valore di un’attività che contribuisce in modo concreto alla tutela del territorio e dell’ambiente.