Assisi celebra il Giorno della Memoria con incontri e testimonianze

Assisi – Le iniziative per il Giorno della Memoria ad Assisi si svolgeranno il via il 24 gennaio , con un programma che si svilupperà fino al 3 febbraio , coinvolgendo scuole, cittadini e studiosi della storia della Shoah. Il Museo della Memoria, Assisi 1943-1944 , insieme all’amministrazione comunale, organizza una serie di appuntamenti per mantenere vivo il ricordo delle persecuzioni e degli atti di solidarietà che hanno segnato il territorio.

Marina Rosati , curatrice del Museo, sottolinea l’importanza di questi incontri per trasmettere valori di accoglienza e pace. “Anche quest’anno celebriamo questa giornata con la consapevolezza di diffondere un messaggio di fraternità. Il nostro impegno è raccontare storie di salvezza e raccogliere testimonianze affinché la Memoria continui a essere un terreno fertile per le nuove generazioni”. Tra gli eventi in programma, particolare rilievo sarà dato alla storia della famiglia Provenzal , salvata durante la Seconda Guerra Mondiale proprio ad Assisi . I loro discendenti saranno presenti per condividere i racconti di chi ha vissuto quel periodo drammatico.

Il primo appuntamento sarà il 24 gennaio alle 17:30 nella Sala della Spogliazione del Palazzo Vescovile. Qui avrà luogo l’incontro con i parenti della famiglia Provenzal , testimoni diretti delle vicende vissute dai loro cari durante la guerra. Seguirà, il 25 gennaio alle 15 , un percorso nei luoghi della memoria della città, partendo da Largo Properzio e toccando alcuni siti chiave, tra cui Borgo Aretino , dove una targa ricorda Vittorio Rinaldi , e la tipografia dei Brizzi in Piazza Santa Chiara , che stampava documenti falsi per gli ebrei nascosti. Il cammino si concluderà a Casa Fortini , luogo simbolico dove si leggeranno alcuni testi commemorativi.

La giornata del 27 gennaio , data ufficiale del Giorno della Memoria , vedrà un’importante iniziativa al Teatro Lyrick a partire dalle 9:30 . Gli studenti delle scuole secondarie di primo grado assisteranno alla proiezione del film di animazione La bicicletta di Bartali di Enrico Paolantoni , dedicato alla storia del ciclista che aiutò molti ebrei durante la guerra. Il regista sarà presente per un dibattito con gli studenti, affiancato dal vicesindaco Valter Stoppini e dall’assessore alla scuola Paolo Mirti .

Il 3 febbraio , sempre al Teatro Lyrick , gli studenti delle scuole superiori assisteranno allo spettacolo Le tre notti del 1943 , con Enrico Fink ei solisti dell’ Orchestra Multietnica di Arezzo , in una produzione realizzata in collaborazione con Officina della Cultura e l’associazione Ritmi di Assisi . Nel pomeriggio, alle 16 , la Biblioteca Comunale ospiterà la presentazione del libro Patrilineare: una storia di fantasmi di Enrico Fink , finalista al Premio Calvino. L’incontro sarà aperto al pubblico, con la partecipazione dell’autore.

Queste iniziative rappresentano un’importante occasione per approfondire il valore della memoria storica, coinvolgendo studenti e cittadini in un percorso di riflessione sul passato e sulle sue conseguenze nel presente.