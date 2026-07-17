Dal 19 al 21 settembre eventi, controlli gratuiti e incontri sport

🏃 Assisi si prepara ad accogliere “Assisi 4 Life”, dal 19 al 21 settembre 2026. Tre giorni dedicati a sport, salute e benessere con conferenze, controlli gratuiti, villaggio sportivo, incontri, scuole e attività aperte a tutti nel segno dell’armonia tra uomo e creato. 🌿

Assisi celebra sport, salute e benessere con tre giorni dedicati

Assisi celebra sport – Assisi si prepara a ospitare “Assisi 4 Life”, una manifestazione in programma dal 19 al 21 settembre 2026 che metterà al centro sport, salute, benessere fisico e mentale, coinvolgendo cittadini, famiglie, giovani, studenti e professionisti. L’iniziativa nasce con l’obiettivo di promuovere uno stile di vita sano attraverso attività sportive, momenti di approfondimento, prevenzione sanitaria e occasioni di aggregazione, valorizzando il territorio come luogo ideale per una pratica sportiva diffusa e sostenibile.

L’evento è promosso e organizzato dal Comune di Assisi, su un’idea di Barbara Carli, in collaborazione con le realtà sportive del territorio, nell’ambito delle celebrazioni per l’ottavo centenario della morte di San Francesco.

Tre giornate tra sport, natura e salute

La manifestazione si ispira al messaggio francescano dell’armonia tra uomo e creato, proponendo un percorso che unisce attività fisica, prevenzione sanitaria, cultura e riflessione sul benessere della persona.

Nel corso dei tre giorni saranno organizzate conferenze, tavole rotonde, punti salute, un villaggio sportivo e spazi dedicati alle scuole, con l’intento di offrire occasioni di partecipazione aperte a diverse fasce della popolazione.

L’intero programma è stato costruito per favorire l’incontro tra cittadini, associazioni sportive e professionisti, mettendo in evidenza il ruolo dello sport come elemento di crescita personale e collettiva.

Apertura con formazione e controlli gratuiti

Il 19 settembre prenderà il via ufficialmente la manifestazione con l’inaugurazione dell’evento e con il “Cardiogrocco”, appuntamento dedicato all’alta formazione rivolto ai professionisti sanitari.

Nella stessa giornata, Piazza del Comune ospiterà i Punti Salute, dove i partecipanti potranno sottoporsi gratuitamente a controlli di pressione arteriosa, glicemia e colesterolo, iniziativa pensata per sensibilizzare la popolazione sull’importanza della prevenzione.

Sempre il 19 settembre, in Piazza Santa Chiara, in collaborazione con la testata giornalistica Assisi Sport, sarà allestito il Villaggio dello Sport, spazio destinato a incontri, interviste con ospiti, panel di approfondimento, dimostrazioni sportive e momenti di animazione.

Le società sportive protagoniste della manifestazione

La prima giornata sarà dedicata anche alla promozione delle discipline sportive presenti sul territorio. Attraverso l’iniziativa “Assisi in Sport – Futuro in gioco”, le società sportive locali presenteranno le proprie attività coinvolgendo giovani, famiglie e volontari.

L’obiettivo è valorizzare lo sport come strumento di aggregazione sociale, crescita personale e partecipazione, offrendo ai cittadini la possibilità di conoscere da vicino le opportunità presenti nel territorio.

Sport e benessere al centro del confronto

Il 20 settembre, in collaborazione con Il Cortile di Francesco, il tema dello sport sarà affrontato anche sotto il profilo scientifico e spirituale.

L’appuntamento principale sarà la tavola rotonda “Stare bene: un diritto ma anche un dovere”, durante la quale esperti si confronteranno sul tema della responsabilità individuale nel mantenimento dell’equilibrio psicofisico e sull’importanza di uno stile di vita orientato al benessere.

L’incontro rappresenterà un momento di approfondimento dedicato al rapporto tra salute, attività fisica e qualità della vita.

L’ultima giornata dedicata agli studenti

Il 21 settembre sarà interamente riservato al mondo della scuola attraverso il Progetto Gymnasium, iniziativa rivolta agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado.

Il percorso di didattica integrata intende proporre una nuova visione dell’educazione fisica e del benessere, evidenziando il valore dello sport e dell’attività motoria nella formazione delle nuove generazioni.

Un evento che unisce comunità e territorio

“Assisi 4 Life” punta a trasformare la città in un punto di riferimento per la promozione del benessere, mettendo in relazione salute, attività fisica, ambiente e partecipazione.

L’iniziativa propone un modello di sport aperto a tutti, inserito in un contesto che richiama i valori francescani dell’equilibrio, dell’inclusione e del rispetto per il creato. Attraverso conferenze, attività pratiche, prevenzione sanitaria e coinvolgimento delle realtà locali, la manifestazione mira a valorizzare il territorio e a rafforzare il ruolo dello sport come elemento di crescita per l’intera comunità.