Assisi: cento anni dalla dedicazione della Cappella interna del Seminario regionale

Assisi – Lunedì 4 novembre 2024 si è tenuta ad Assisi, presso il Pontificio Seminario regionale “Pio XI”, la riunione della Conferenza episcopale umbra (Ceu). Al termine c’è stata la celebrazione eucaristica presieduta da mons. Renato Boccardo, arcivescovo di Spoleto-Norcia e presidente della Ceu, nel centesimo anniversario della dedicazione al Sacro Cuore di Gesù della cappella interna del Seminario, avvenuta proprio il 4 novembre 1924 da parte di mons. Giovanni Battista Rosa arcivescovo di Perugia. Con mons. Boccardo hanno concelebrato gli altri Vescovi umbri, il rettore don Francesco Verzini, i sacerdoti dell’equipe formativa del Seminario, una trentina di presbiteri ex alunni e i seminaristi attuali. «Ricordando i cento anni della dedicazione di questa Cappella – ha detto il Presidente della Ceu nell’omelia – riflettiamo sulla consapevolezza che un pur splendido edificio non basta per farne la casa di Dio con gli uomini. Guai a noi se ci limitassimo ad offrire a Cristo la struttura artistica di questo luogo sacro – ha proseguito mons. Boccardo – se ad essa non corrispondesse la meraviglia di una comunità che si edifica attorno alla Parola e all’Eucaristia, costruisce relazioni fraterne, si impegna per un servizio ministeriale accogliente e misericordioso».

Nuovo Direttore dell’Istituto Teologico di Assisi (ITA). La Conferenza episcopale umbra, infine, comunica che don Lorenzo Spezia, della diocesi di Terni-Narni-Amelia, è il nuovo direttore dell’Istituto Teologico di Assisi. Subentra a padre Giulio Michelini, ofm. «A don Lorenzo – afferma il presidente Ceu mons. Boccardo – auguriamo un sapiente e fecondo servizio accademico presso il nostro Istituto Teologico, chiamato ad assicurare ai candidati al ministero ordinato e ai fedeli laici i contenuti e le metodologie della formazione teologica e pastorale. Colgo anche l’occasione per ringraziare a nome di tutti i Vescovi padre Giulio Michelini, ofm, per la sapienza e la passione con le quali ha guidato l’ITA dal 2017 ad oggi». Don Lorenzo Spezia è nato a Bologna il 1° aprile 1976, ordinato presbitero l’8 dicembre 2003. Docente di Filosofia Teoretica all’Istituto Teologico di Assisi e parroco di Piediluco e Marmore nella diocesi di Terni-Narni-Amelia. È membro del Comitato Scientifico della rivista “Atti dell’Accademia properziana del Subasio”, socio fondatore e collaboratore della SITA (Società Internazionale S. Tommaso d’Aquino) – Sez. Doctor Humanitatis (Verona); membro attivo del Centre d’études sur la pensée antique “Kairos kai Logos” (Aix-en-Provence). È autore di varie pubblicazioni scientifiche, relatore a numerosi convegni e seminari nazionali e internazionali.

Inaugurazione Anno accademico 2024-2025 dell’Istituto Teologico (ITA) e Superiore di Scienze Religiose (ISSRA) di Assisi. Giovedì 14 novembre p.v. alle ore 9.00 presso la Cappella del Seminario regionale di Assisi mons. Renato Boccardo, arcivescovo di Spoleto-Norcia, presidente della Ceu e moderatore dei due Istituti, presiederà la celebrazione eucaristica durante la quale consegnerà ufficialmente ai docenti degli Istituti Teologico e Superiore di Scienze Religiose la missio canonica per l’insegnamento. Alle 11.00, poi, presso la Sala degli Archi nella sede degli Istituti, ci sarà la prolusione di avvio dell’Anno accademico 2024-2025 affidata a mons. Salvatore Fisichella, Pro-prefetto della sezione per le questioni fondamentali dell’evangelizzazione nel mondo del Dicastero per l’Evangelizzazione, dal titolo “La speranza elemento distintivo della vita cristiana”.

Servizio regionale tutela minori e persone vulnerabili. La Ceu ha nominato mons. Ivan Maffeis, arcivescovo di Perugia-Città della Pieve, nuovo vescovo delegato per il servizio regionale tutela minori e persone vulnerabili e la dott.ssa Luciana Stazzi, della diocesi di Perugia-Città della Pieve, coordinatore regionale del medesimo servizio.