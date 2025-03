Assisi: Controlli Straordinari, Denunciato un Uomo per Violazione

Continuano le operazioni di prevenzione dei reati predatori

Proseguono i controlli straordinari del territorio disposti dalla Questura di Perugia per contrastare i reati predatori e garantire maggiore sicurezza nelle zone più vulnerabili. Nella giornata di oggi, il personale del Commissariato di P.S. di Assisi ha denunciato un uomo, un cittadino straniero nato nel 1975, per non aver rispettato il Foglio di Via Obbligatorio emesso dal Questore. Il controllo si inserisce nell’ambito di una serie di operazioni mirate a prevenire reati come furti, scippi e spaccio di sostanze stupefacenti.

L’uomo, già noto alle forze dell’ordine per i suoi precedenti penali, è stato avvistato nei pressi del Vescovato di Assisi, un’area centrale e storicamente significativa della città. Durante l’attività di sorveglianza, gli agenti del Commissariato hanno riconosciuto il soggetto e lo hanno avvicinato per accertamenti. Al termine del controllo, il 50enne è stato denunciato per la violazione del Foglio di Via Obbligatorio, che gli vieta di fare ritorno nel Comune di Assisi per un periodo di quattro anni. La sanzione si inserisce nell’ambito della politica di prevenzione e sicurezza che la Questura sta implementando per ridurre i rischi legati alla criminalità predatoria, in particolare nelle zone ad alta affluenza turistica e in prossimità di luoghi di culto.

Il controllo del territorio non si è limitato a questo singolo episodio. Le volanti del Commissariato di P.S. di Assisi, in collaborazione con gli equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine Umbria Marche, hanno proseguito con una serie di pattugliamenti mirati nelle principali arterie stradali, nelle piazze delle chiese e delle basiliche, nonché nelle zone più densamente abitate della città. L’obiettivo è quello di rafforzare la sicurezza pubblica e prevenire i reati predatori, tra cui gli scippi e i reati legati allo spaccio di stupefacenti.

Le operazioni di pattugliamento si sono concentrate soprattutto sulle aree più frequentate dai turisti e dai cittadini, dove la presenza delle forze dell’ordine serve da deterrente per chi intende compiere azioni criminali. I controlli hanno incluso il monitoraggio di luoghi notoriamente sensibili come il Vescovato, il cuore della città storica, dove ogni anno si registrano afflussi elevati di visitatori. Non solo, sono stati intensificati anche gli sforzi per prevenire i reati legati allo spaccio di droga, con una particolare attenzione alle piazze e alle aree più frequentate da giovani e turisti.

Il Commissariato di P.S. di Assisi ha confermato l’impegno continuo nel garantire una risposta pronta e incisiva contro la criminalità, in un’ottica di prevenzione e dissuasione. I controlli straordinari si inseriscono in un piano più ampio di sicurezza che coinvolge tutto il territorio dell’Umbria, con particolare attenzione ai centri storici e alle zone di alta visibilità turistica. Le operazioni, che hanno visto la collaborazione tra i diversi reparti della Polizia di Stato, proseguiranno nei prossimi giorni, con l’intento di continuare a mantenere un alto livello di sicurezza nella città di Assisi e nell’intero comprensorio.

Questa attività di sorveglianza, che coinvolge anche il Reparto Prevenzione Crimine, si distingue per la sua capacità di rispondere in tempo reale a situazioni di rischio, come nel caso della denuncia del cittadino per inottemperanza al Foglio di Via Obbligatorio. Nonostante la provenienza esterna del soggetto denunciato, la Questura di Perugia ha ribadito il proprio impegno a non tollerare la presenza di persone sospette che possano compromettere la tranquillità e la sicurezza della comunità locale. La denuncia rappresenta un chiaro segnale della volontà delle forze dell’ordine di non abbassare la guardia e di perseguire chiunque infranga le disposizioni previste in materia di sicurezza pubblica.

Il controllo del territorio, come evidenziato dalle operazioni in corso, non si limita alla sola attività di pattugliamento, ma si articola in un lavoro sinergico tra diverse forze dell’ordine e con la collaborazione attiva della cittadinanza. In quest’ottica, l’operato del Commissariato di P.S. di Assisi continua a perseguire una strategia di prevenzione che punta a garantire l’incolumità dei cittadini e a ridurre drasticamente i reati predatori.

In conclusione, la Questura di Perugia ha ribadito che le azioni di controllo straordinario del territorio continueranno a essere una priorità per le forze dell’ordine, con l’obiettivo di mantenere alta la sicurezza pubblica e di assicurare che il territorio di Assisi rimanga un luogo sicuro per i residenti e i numerosi visitatori che ogni anno scelgono la città per motivi religiosi e turistici.