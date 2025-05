Assisi [Foto Gallery], cultura e futuro con il Ministro Giuli

Evento a sostegno di Cicogna tra arte e identità

Un intenso confronto tra storia, arte e progettualità culturale ha animato l’incontro che ha visto protagonista il Ministro della Cultura Alessandro Giuli, ospite ad Assisi martedì 20 maggio per sostenere la candidatura a sindaco di Eolo Cicogna. L’iniziativa, promossa dal circolo di Fratelli d’Italia, si è svolta alla Tenuta San Masseo, richiamando un ampio pubblico e l’attenzione di vertici istituzionali.

Giuli ha sottolineato il rinnovato protagonismo del ministero da lui guidato, evidenziando come, per la prima volta, sia espressione del centrodestra. “Da sette mesi stiamo rafforzando l’azione del dicastero – ha affermato – e su Assisi abbiamo già dimostrato concretezza: il recupero delle mura urbiche era stato promesso da tutti, ma solo noi l’abbiamo realizzato”.

Il Ministro ha poi richiamato l’urgenza di intervenire anche sulla Basilica di San Francesco, ricordando il crollo della vela avvenuto durante il sisma del 1997. “È nostro obiettivo recuperare anche la quarta vela – ha annunciato – indipendentemente dalle scadenze elettorali. L’impegno per Assisi non sarà condizionato da logiche politiche”.

Al suo fianco, il senatore Guido Castelli, Commissario straordinario per la ricostruzione post-sismica, ha ribadito l’entità degli investimenti destinati alla città: “Abbiamo allocato oltre 9,5 milioni di euro per il restauro delle mura, un intervento fondamentale per tutelare il volto storico della città Serafica”.

Castelli ha espresso un convinto appoggio alla candidatura di Cicogna: “È una figura di grande statura, da sostenere e accompagnare fino al traguardo”. L’applauso che ha accompagnato le sue parole ha evidenziato l’intesa con il pubblico presente.

Il confronto ha spaziato oltre il sostegno elettorale, trasformandosi in una riflessione ad ampio raggio sul ruolo strategico di Assisi nella pianificazione culturale del Paese, tra tutela del patrimonio e sviluppo del turismo di qualità.

A chiudere l’incontro, Eolo Cicogna ha rivolto un ringraziamento agli esponenti di governo intervenuti, tra cui anche il sottosegretario Emanuele Prisco, e alla premier Giorgia Meloni per la vicinanza politica: “È un’esperienza elettorale entusiasmante – ha dichiarato – e sentire il supporto del governo è un segnale importante, soprattutto per una città come Assisi, che merita attenzione per la sua unicità culturale e il valore internazionale”.