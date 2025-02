Assisi e Abruzzo avviano il percorso per la festa di San Francesco

Assisi – I giorni 12 e 13 febbraio hanno segnato l’inizio ufficiale della preparazione per il pellegrinaggio nazionale della Chiesa d’Abruzzo in vista della celebrazione di San Francesco, patrono d’Italia, che si svolgerà il 3 e 4 ottobre prossimi. Una delegazione proveniente dall’Abruzzo ha visitato la città di Assisi per incontrare le autorità civili ed ecclesiali.

La delegazione, guidata da Mons. Michele Fusco, vescovo di Sulmona-Valva e rappresentante della Conferenza episcopale Abruzzese-Molisana, ha compiuto sopralluoghi presso alcuni luoghi significativi, tra cui la Basilica papale di Santa Maria degli Angeli in Porziuncola, la Basilica di San Francesco, il Comune e il Santuario della Spogliazione. A far parte della delegazione erano presenti anche sacerdoti di varie diocesi abruzzesi e Giancarlo Della Pelle, delegato del sindaco de L’Aquila e presidente dell’ANCI Abruzzo.

Durante la visita, hanno preso parte attiva anche rappresentanti della comunità assisana, come fra Massimo Travascio, Custode della Basilica papale di Santa Maria degli Angeli, e fra Marco Moroni, Custode del Sacro Convento di San Francesco. Presenti anche don Giovanni Zampa, vicario generale delle diocesi di Assisi – Nocera Umbra – Gualdo Tadino e di Foligno, e Valter Stoppini, sindaco f.f. di Assisi.

Mons. Fusco ha sottolineato l’importanza di questo percorso, definendolo un momento significativo per la Chiesa abruzzese e per l’intera Regione. Ha evidenziato come il pellegrinaggio nazionale rappresenti un’opportunità per rafforzare il legame con San Francesco e per rinnovare l’impegno verso i valori di pace, fraternità e solidarietà, che il Santo ha sempre incarnato. Ha anche ringraziato le autorità civili e religiose di Assisi per l’accoglienza e la collaborazione, esprimendo la convinzione che il pellegrinaggio sarà un’esperienza intensa di fede per tutti i partecipanti.

Il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi, ha espresso soddisfazione per la rappresentanza della sua città in questo cammino, evidenziando il valore spirituale condiviso con la comunità di Assisi e la profonda devozione verso San Francesco. Ha dichiarato che gli incontri avvenuti sono testimonianza di una collaborazione fruttuosa tra le istituzioni civili ed ecclesiali delle due regioni, in grado di rafforzare i legami tra le comunità. Ha inoltre ricordato che la Basilica di Santa Maria di Collemaggio è stata menzionata nella bolla di indizione del Giubileo, collegando ulteriormente il pellegrinaggio al messaggio di riconciliazione e speranza.

Fra Massimo Travascio, nel dare il benvenuto alla delegazione, ha espresso la sua gioia per la collaborazione e ha sottolineato come il pellegrinaggio rappresenti un elemento essenziale di ogni evento giubilare. Ha affermato che il pellegrinaggio abruzzese ad Assisi assume un significato particolare, costituendo un messaggio di speranza per il futuro del mondo attraverso il perdono.

Fra Marco Moroni ha aggiunto che ci sono buone prospettive per una collaborazione positiva tra le istituzioni civili e le realtà ecclesiali di Abruzzo e Assisi, in vista delle celebrazioni di San Francesco. Ha ribadito che la festa è un’occasione per creare amicizie e legami duraturi, che vanno oltre le celebrazioni stesse e si trasformano in tesori e doni del Santo.

Don Zampa ha evidenziato la soddisfazione della diocesi di Assisi nell’accogliere i pellegrini abruzzesi, richiamando l’antico legame con San Gabriele dell’Addolorata e la crescente devozione verso il Santo Carlo Acutis.

Infine, il sindaco f.f. di Assisi, Valter Stoppini, ha definito l’incontro come un momento positivo e carico di emozioni, sottolineando l’importanza della collaborazione tra gli enti e le istituzioni. Ha rimarcato come Assisi e L’Aquila, così come l’Umbria e l’Abruzzo, siano regioni vicine unite da valori comuni, con l’auspicio che le celebrazioni francescane contribuiscano a promuovere i territori e il messaggio universale di San Francesco.

In conclusione, il percorso intrapreso dalla delegazione abruzzese rappresenta un passo significativo verso la celebrazione di un evento che non solo unisce le comunità, ma offre anche un’opportunità per riflettere sui valori di solidarietà e fratellanza, in un momento in cui tali principi sono più che mai necessari. La collaborazione tra le autorità locali e le comunità ecclesiali appare, quindi, fondamentale per il successo del pellegrinaggio e delle celebrazioni future, in un clima di rinnovato spirito di unità e condivisione.