Assisi: escursione inclusiva sul monte Subasio per il G7

Assisi – Domenica 13 ottobre, il Comune di Assisi organizza un’escursione inclusiva sul monte Subasio, pensata per essere accessibile anche a persone con disabilità. Questa iniziativa, che si inserisce nel programma estivo di escursioni, anticipa il “G7 inclusione e disabilità”, in programma in Umbria dal 14 al 16 ottobre, con l’apertura ufficiale proprio nella città serafica.

L’evento, realizzato in collaborazione con l’associazione “GAIA A.P.S.”, è completamente gratuito e aperto a tutti, con un focus particolare sugli ospiti diversamente abili. I partecipanti potranno essere accompagnati dalle proprie famiglie o da operatori e volontari dei centri educativi. Saranno presenti guide ambientali ed escursionistiche qualificate per condurre il gruppo lungo il percorso, con l’intento di promuovere l’inclusione e valorizzare le bellezze naturali del Subasio come risorsa accessibile a tutti.

Il ritrovo è fissato per le 9:00 al parcheggio degli Stazzi, che rappresenta la prima porta d’ingresso al monte provenendo da Assisi. La partenza è prevista per le 9:15 e il percorso, lungo circa 3,2 km (andata e ritorno), presenta un leggero dislivello in salita nel bosco. La durata totale dell’escursione è di circa tre ore, durante le quali i partecipanti potranno godere di panorami mozzafiato e della tranquillità della natura.

Al termine dell’escursione, è previsto un momento di condivisione e convivialità, con una merenda per tutti i partecipanti. Questa iniziativa si propone di offrire un’opportunità di socializzazione e di incontro tra persone, favorendo il dialogo e la collaborazione, elementi fondamentali per costruire una comunità inclusiva.

Le prenotazioni sono obbligatorie e possono essere effettuate contattando il numero 334 1546609. L’evento non solo segna la conclusione del programma escursionistico estivo, ma funge anche da ponte verso un evento di rilevanza internazionale, mettendo in luce l’impegno di Assisi per l’inclusione e l’accessibilità.

La scelta del monte Subasio come location per l’escursione non è casuale: questo luogo, ricco di storia e bellezze naturali, rappresenta un simbolo della cultura e della spiritualità umbra. La collaborazione con l’associazione GAIA A.P.S. dimostra la volontà di creare eventi che non solo siano piacevoli dal punto di vista ricreativo, ma anche inclusivi, consentendo a tutti di fruire del patrimonio naturale e culturale della zona.

Con l’iniziativa di domenica, Assisi si prepara a vivere un momento significativo, che sottolinea l’importanza della partecipazione di tutti alla vita comunitaria, in un contesto in cui l’inclusione delle persone disabili è al centro del dibattito pubblico. L’evento non è solo un’escursione, ma un’opportunità per sensibilizzare la comunità e i visitatori sulla necessità di un ambiente accessibile, dove tutti possano sentirsi accolti e valorizzati.