Assisi: lavori di asfaltatura, alla rete idrica e illuminazione pubblica

Sono in corso i lavori di asfaltatura in via di Bassano e via Santa Maria della Spina, a Rivotorto, dove sono stati già stati effettuati gli interventi di completa sostituzione della rete idrica e degli allacci.

Fonte Ufficio Stampa

Comune di Assisi

Lavori atteso da anni che si concluderanno, condizioni meteorologiche permettendo, nel giro di pochi giorni.

Domani invece inizieranno i lavori di Illuminazione pubblica a Santa Maria degli Angeli, nel piazzale antistante la scuola Alessi, e a Petrignano, al confine con Bastia Umbra, in via Rossi.

“L’amministrazione comunale – ha affermato il vice sindaco Valter Stoppini – continua con il consueto impegno a programmare e a realizzare i lavori messi in calendario che riguardano la manutenzione del nostro territorio, assicurando la realizzazione di servizi essenziali per la comunità come l’acqua pubblica e l’illuminazione, oltre al rifacimento delle strade”.