Assisi, modifiche alla circolazione per il Palio di San Rufino

In occasione dello svolgimento del Palio di San Rufino, in programma dal 25 al 29 agosto, si rende necessario apportare delle modifiche alla circolazione nel centro storico della città.

In Piazza del Comune, dalle 18 di oggi mercoledì alle 2 di venerdì 27, è previsto il divieto di circolazione per tutti i veicoli, escluso i titolari di autorizzazioni per il montaggio e lo smontaggio delle strutture del mercato e degli spettacoli. In Piazza San Rufino, dalle 16 fino al termine delle manifestazioni sia il 28 che il 29 agosto, divieto di sosta per tutti i veicoli.

Infine divieto di circolazione per tutti i veicoli in via del Turrione, via Porta Perlici (dall’intersezione con via del Comune Vecchio a Piazza San Rufino), via Santa Maria delle Rose e Piazza Dan Rufino, dalle 17.30 fino al termine della manifestazione il giorno 28 agosto, e dalle 16 invece il giorno 29 e sempre fino al termine della manifestazione. Si ricorda che il Palio di San Rufino rientra negli eventi della stagione estiva che si svolgono, sotto il coordinamento dell’amministrazione comunale, fino a settembre prossimo.

Per conoscere gli appuntamenti, per le prenotazioni e per ogni altra informazione si può consultare il calendario sul sito istituzionale www.visit-assisi.it/eventi/