Assisi ospita Capitolo Internazionale delle Stuoie 2025

Frati Minori riuniti per riflettere su carisma e missione

Dal 2 all’8 giugno 2025, la città di Assisi sarà sede del Capitolo Internazionale delle Stuoie dell’Ordine dei Frati Minori. L’evento si svolgerà presso la Domus Pacis, a Santa Maria degli Angeli, e vedrà la partecipazione di circa 150 persone, tra frati, religiose francescane e laici che condividono la spiritualità dell’Ordine.

Il Capitolo delle Stuoie, che trae origine dalla tradizione inaugurata da San Francesco, rappresenta un momento di incontro, ascolto e confronto tra membri dell’intera famiglia francescana. Questo appuntamento ha lo scopo di approfondire le dimensioni fondamentali dell’identità dell’Ordine: carisma, comunione e missione.

Il programma prevede giornate di riflessione, dialogo fraterno e condivisione di esperienze, con l’obiettivo di rilanciare l’impegno comune nella testimonianza evangelica. Attraverso l’incontro tra culture, provenienze e cammini diversi, i partecipanti saranno chiamati a rileggere le sfide attuali alla luce della vocazione francescana, per rinnovare il proprio servizio alla Chiesa e al mondo.

L’iniziativa, che si svolge in uno dei luoghi più emblematici per il francescanesimo, intende richiamare l’essenza della fraternità voluta da Francesco: una comunità unita nella preghiera, nell’ascolto e nella missione. Il Capitolo sarà anche un’occasione per condividere esperienze pastorali e sociali vissute nei diversi continenti, mettendo a confronto le modalità con cui il carisma si incarna nei diversi contesti culturali.

A conclusione del Capitolo, il testimone passerà al Consiglio Plenario dell’Ordine (CPO), previsto dall’8 al 12 giugno, sempre presso la Domus Pacis. Questo secondo appuntamento riunirà i rappresentanti delle Conferenze regionali dell’Ordine con il compito di elaborare proposte concrete per il prossimo Capitolo Generale, in calendario per il 2027.

Il CPO fungerà da ponte tra l’esperienza fraterna del Capitolo delle Stuoie e le decisioni future dell’Ordine, traducendo in orientamenti operativi le riflessioni condivise durante la settimana precedente. Il Consiglio valuterà anche le prospettive di crescita dell’Ordine, alla luce delle esigenze attuali e delle opportunità che si presentano nelle diverse realtà ecclesiali e sociali.

Entrambi gli appuntamenti sono pensati come spazi di discernimento e ascolto dello Spirito, nei quali la fedeltà all’eredità francescana si confronta con le urgenze del tempo presente. L’intento è rafforzare l’identità dell’Ordine attraverso un processo partecipato, capace di coniugare contemplazione e azione, spiritualità e prassi.

L’incontro internazionale si colloca in un momento storico in cui l’Ordine dei Frati Minori, presente in numerosi paesi del mondo, è chiamato a rinnovare il proprio ruolo di segno e strumento del Vangelo. Le giornate di Assisi rappresentano un’opportunità per ridefinire le priorità e per identificare strade nuove in cui testimoniare i valori fondanti della vita francescana.

I lavori si svilupperanno attorno ai tre assi portanti della riflessione: carisma, inteso come dono spirituale da coltivare e attualizzare; comunione, come espressione della fraternità evangelica; missione, intesa come risposta concreta ai bisogni dell’umanità e della Chiesa.

Il contesto della Domus Pacis, situata ai piedi della Porziuncola, fornirà il clima ideale per un confronto sereno e profondo. Il luogo stesso richiama la semplicità e la radicalità evangelica che caratterizzano l’esperienza francescana sin dalle sue origini.

I partecipanti avranno anche modo di vivere momenti liturgici e celebrativi, che scandiranno le diverse tappe del Capitolo e del Consiglio, offrendo spazi di meditazione e di ringraziamento.

L’Ordine dei Frati Minori, attraverso questi eventi, conferma il proprio impegno nella costruzione di una fraternità universale, aperta all’ascolto del mondo e radicata nel Vangelo. Le proposte che emergeranno dai due incontri costituiranno la base per i prossimi sviluppi della vita dell’Ordine, orientando le scelte future e rafforzando la coesione interna.

Assisi, ancora una volta, si prepara ad accogliere la famiglia francescana internazionale, offrendo lo scenario simbolico e spirituale in cui si rinnoverà il desiderio di vivere il Vangelo con autenticità, secondo lo spirito di San Francesco.