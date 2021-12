“Assisi per dante”, 7 dicembre appuntamento con il libro di Santucci

Conti in volgare della fraternità dei disciplinati di Santo Stefano di Assisi

omani, martedì 7 dicembre, ultimo appuntamento della rassegna “Assisi per Dante” nell’ambito delle celebrazioni per i 700 anni della morte con la presentazione del libro “(1329-1402)” scritto da Francesco Santucci in collaborazione con Attilio Bartoli Langeli e Daniele Sini.

di Anna Mossuto

Il programma dell’evento, che inizia alle 17, prevede i saluti del sindaco Stefania Proietti, dell’assessore alla cultura Veronica Cavallucci, del presidente dell’Accademia Properziana del Subasio Giorgio Bonamente e del presidente della Deputazione di storia patria per l’Umbria Mario Squadroni.

La relazione è affidata a Paolo Squillacioti, direttore dell’Opera del Vocabolario Italiano.

Seguono gli interventi dell’autore e dei collaboratori. Il professor Francesco Santucci, cittadino benemerito di Assisi, è tra i maggiori esperti nazionali della ricerca d’archivio, di storia locale, toponomastica e storia linguistica. È stato per oltre 20 anni segretario bibliotecario della Società Internazionale di Studi Francescani, della quale è socio onorario e vice-presidente dell’Accademia Properziana del Subasio, per la quale ha diretto gli “Atti” per più di un trentennio. È socio ordinario della Deputazione di Storia patria per l’Umbria. Ha conseguito il “Premio Achille Bertini Calosso” per la ricerca storica ed è stato insignito dell’onorificenza di “Cittadino benemerito di Assisi”. Ha diretto dal 1992 al 2020 l’Archivio Vescovile di Assisi, da lui ricollocato dopo il forzato trasferimento della documentazione a causa del terremoto del 1997. Ha diretto per quasi 30 anni l’Archivio Capitolare di San Rufino di Assisi.

Al termine, ha luogo la presentazione del cortometraggio “Dante in musica” a cura dell’artista Patrizia Bovi realizzato in collaborazione della Magnifica Parte de Sotto e della Nobilissima Parte de Sopra.

L’appuntamento è nella Sala della Conciliazione, l’ingresso è libero e l’accesso è consentito esclusivamente se in possesso di Green Pass; è prevista la diretta facebook su Assisi per Dante.