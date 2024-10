Assisi si prepara al Natale con manutenzioni straordinarie

Assisi si prepara al Natale – Il Comune di Assisi ha dato il via a una serie di interventi di manutenzione straordinaria in diverse aree strategiche della città. Questi lavori, pianificati in vista del crescente afflusso turistico che accompagna il Natale, mirano a migliorare sia l’aspetto estetico che la funzionalità degli spazi pubblici, anticipando anche il ponte dei Santi.

Uno degli interventi più rilevanti riguarda la manutenzione delle rotatorie comunali, danneggiate dal caldo intenso dell’estate scorsa. Le operazioni di giardinaggio prevedono la livellatura del terreno, la revisione degli impianti di irrigazione e la sostituzione di piante fiorite e siepi, con lo scopo di ridare vita agli spazi verdi urbani. Questi lavori, completamente a carico del Comune, sono essenziali per il ripristino della bellezza e funzionalità delle rotatorie, che rappresentano punti chiave per la viabilità e il decoro della città.

Nella zona di via Manzoni, presso l’area verde attrezzata dei Portali, si stanno ultimando i lavori per l’area giochi per bambini. Qui sono già state installate due altalene, torrette e impianti a molla, insieme a strutture per il fitness all’aperto. Inoltre, è stata posizionata una fontanella per l’acqua pubblica e sono stati implementati interventi di riqualificazione del verde. A breve verranno piantumati nuovi alberi, completando la trasformazione di quest’area, destinata a diventare un luogo di socializzazione e svago per bambini e famiglie. Nell’ambito del piano di efficientamento energetico, sono stati installati anche nuovi pali di illuminazione a LED, migliorando la fruibilità e la sicurezza della zona, particolarmente popolata.

Un altro intervento di grande rilievo riguarda il restauro della Fontana dei Leoni, situata nel centro storico. Grazie all’art bonus, l’intervento è stato finanziato interamente da imprenditori locali. I lavori, che inizieranno la prossima settimana, comprenderanno la pulizia della fontana, la rimozione del vecchio strato di impermeabilizzante in resina, il consolidamento della struttura lapidea e la sostituzione delle parti danneggiate o mancanti. Questo restauro rappresenta un importante contributo alla preservazione del patrimonio artistico e storico della città.

Anche la pavimentazione urbana è oggetto di manutenzione. In particolare, nella zona di Santa Maria degli Angeli, presso Piazza Martin Luther King, sono già in corso i lavori di ripristino dei sanpietrini. Nei prossimi giorni, questi interventi proseguiranno su altre superfici del centro storico che necessitano di manutenzione, con l’obiettivo di garantire la sicurezza e la comodità per cittadini e turisti.

Le opere di manutenzione straordinaria non si limitano all’estetica, ma sono parte di un più ampio piano di gestione del territorio. L’amministrazione comunale di Assisi, nonostante le difficoltà legate ai tagli delle risorse governative, si impegna costantemente nella cura del verde e del decoro urbano. Questi interventi, oltre a preparare la città all’imminente stagione turistica natalizia, rappresentano un passo importante nella valorizzazione degli spazi pubblici e nella tutela del patrimonio locale.