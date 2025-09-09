Assisi, urgente manutenzione e sicurezza del territorio comunale

Interpellanza e mozione affrontano strade e verde pubblico

Il gruppo di Forza Italia ad Assisi ha depositato un’interpellanza urgente e una mozione straordinaria, che saranno discusse nel Consiglio Comunale di giovedì 11 settembre. Si tratta di un comunicato stampa che evidenzia come queste iniziative nascano dalle numerose segnalazioni dei cittadini e delle cittadine di Assisi e delle frazioni, preoccupati per lo stato di degrado e pericolo di strade, alberature, illuminazione, sanificazione e manutenzione del territorio.

Con l’interpellanza urgente, il partito chiede al Sindaco e alla Giunta di verificare la stabilità delle alberature e avviare campagne diagnostiche preventive contro cadute di rami e alberi, oltre a predisporre un piano strutturato di manutenzione del verde, comprendente potature, rimozione del secco, spollonature, abbattimenti e ripiantumazioni, con monitoraggi periodici. È prevista anche l’organizzazione di progetti educativi e ambientali per l’VIII Centenario del Cantico delle Creature, volti a sensibilizzare scuole e cittadini sul rispetto del territorio.

La mozione urgente impegna l’Amministrazione a realizzare un vero Piano Straordinario di Manutenzione del Territorio, che includa il rifacimento urgente del manto stradale, la messa in sicurezza di alberi pericolanti, la pulizia dei tombini per prevenire allagamenti e la sistemazione dei marciapiedi dissestati. Sono previsti interventi per potenziare l’illuminazione pubblica, regimare le acque meteoriche, ridurre la velocità e garantire la sicurezza stradale, oltre a un Piano Straordinario di Pulizia e Sanificazione che restituisca decoro e vivibilità all’intero territorio comunale.

Il partito sottolinea che queste misure sono indispensabili per tutelare la sicurezza dei cittadini e delle cittadine e migliorare le condizioni di vita in tutto il Comune e le frazioni. Si tratta di un comunicato stampa che riflette l’attenzione concreta dell’opposizione alle necessità della comunità.

