Assisi, voto come atto di autodifesa fiscale

Pastorelli (FI): “No a tasse più alte, sì a soluzioni reali”

Assisi si prepara al voto in un clima carico di tensione economica e malcontento fiscale. A poche settimane dalle amministrative, la situazione finanziaria delle famiglie e delle imprese locali resta difficile, aggravata – secondo Forza Italia – da recenti decisioni della giunta regionale di centrosinistra.

L’esecutivo dell’Umbria ha infatti approvato un aumento dell’addizionale regionale IRPEF e dell’IRAP, misure che incideranno direttamente sul reddito dei cittadini e sul bilancio delle attività economiche. È in questa cornice che il candidato sindaco Eolo Cicogna, sostenuto da Forza Italia e da tutta la coalizione di centrodestra, lancia un appello a una scelta elettorale “di legittima difesa” contro l’inasprimento fiscale.

Stefano Pastorelli, consigliere regionale e rappresentante di Forza Italia, sottolinea come le priorità del centrodestra siano orientate a fornire risposte concrete alla crisi economica. Tra le proposte al centro del programma figura l’impiego di parte del gettito proveniente dalla tassa di soggiorno per contenere la TARI, la tassa sui rifiuti, in particolare a vantaggio dei cittadini in maggiore difficoltà economica e delle imprese attive nel settore turistico.

Questa strategia trova fondamento nella Legge di Bilancio 2024, che ha introdotto la possibilità per i comuni italiani di destinare una quota dell’imposta di soggiorno al finanziamento del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani. Una misura che, secondo Forza Italia, consentirebbe ad Assisi di allentare la pressione fiscale su chi, in un contesto già complicato, sostiene l’economia locale.

Nel solo 2023, il comune ha registrato entrate pari a circa 2 milioni di euro derivanti dalla tassa di soggiorno, segnando un incremento significativo rispetto agli anni precedenti. Tali risorse, se gestite con attenzione, possono costituire uno strumento utile per riequilibrare i costi a carico di famiglie e imprese.

L’obiettivo dichiarato della coalizione è promuovere una gestione più equa e trasparente delle entrate comunali, affinché i benefici del comparto turistico ricadano sull’intera comunità. In una città come Assisi, dove il turismo rappresenta una componente fondamentale dell’economia, risulta centrale l’esigenza di reinvestire le risorse generate in politiche di sostegno ai residenti.

Il programma guidato da Eolo Cicogna mira a una revisione dell’impiego delle risorse pubbliche, attraverso un’amministrazione orientata al miglioramento della qualità della vita e alla costruzione di un modello di sviluppo sostenibile. I fondi raccolti tramite la tassa di soggiorno, secondo questa visione, non devono rimanere confinati a interventi settoriali, ma diventare strumenti al servizio dell’interesse collettivo.

L’alternativa proposta da Forza Italia si fonda su principi di equità e responsabilità, in netta contrapposizione con la linea della giunta regionale, accusata di aver aumentato il carico fiscale senza tenere conto delle difficoltà reali dei cittadini. In particolare, l’innalzamento dell’addizionale IRPEF colpisce trasversalmente lavoratori e pensionati, mentre l’IRAP grava sulle attività economiche, indebolendo ulteriormente un tessuto produttivo già provato.

Da qui la proposta di un’amministrazione comunale che, con il supporto delle norme statali più recenti, si faccia promotrice di interventi mirati alla redistribuzione delle risorse, alla riduzione della tassazione locale e al sostegno dei settori economici strategici.

Il progetto politico che accompagna la candidatura di Cicogna si presenta come un’alternativa concreta, che promette un cambiamento nel modo di gestire le finanze pubbliche locali. La visione è quella di un comune che utilizza in maniera mirata e produttiva gli strumenti a disposizione, senza ricorrere ad aumenti indiscriminati della tassazione.

In questo senso, il voto per Assisi assume per Pastorelli un significato simbolico: una risposta civile e politica alle scelte ritenute penalizzanti dell’amministrazione regionale. Una decisione, quella del centrodestra, che punta a ricostruire il rapporto di fiducia tra cittadini e istituzioni locali attraverso atti amministrativi concreti e misure ispirate alla giustizia sociale.

La campagna elettorale si concentra così su temi legati alla fiscalità, alla redistribuzione delle risorse e al ruolo che il turismo può giocare nella promozione di un benessere diffuso. La coalizione si presenta con l’impegno di garantire un’amministrazione vicina ai cittadini, capace di trasformare la pressione fiscale in opportunità per il territorio.

In un momento di grande incertezza economica, Assisi diventa per Forza Italia il simbolo di una battaglia politica più ampia, in difesa delle comunità locali e contro una gestione giudicata inefficiente delle leve fiscali da parte dell’amministrazione regionale.